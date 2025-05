กรมลดโลกร้อน มอบรางวัลผู้ชนะ "SAVE THE EARTH GAME" บอร์ดเกมพิชิตโลกเดือด ขยายผลสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กรมลดโลกร้อน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันในกิจกรรม "SAVE THE EARTH GAME" บอร์ดเกมพิชิตโลกเดือด โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ฯ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดตัวทดลองเล่นในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2568 เตรียมขยายผลสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.2065 โดยกิจกรรม "SAVE THE EARTH GAME" บอร์ดเกมพิชิตโลกเดือด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้เชิงลึกทั้งทางความคิด ทักษะ และเจตคติ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น ให้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ประเทศกำหนดไว้ดร.พิรุณ กล่าวต่อว่า กรมลดโลกร้อน ได้มีแผนการต่อยอดจากกิจกรรมครั้งนี้ โดยจะนำบอร์ดเกมพิชิตโลกเดือด ที่ได้รับรางวัลไปขยายผลสร้างการเรียนรู้กับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงจะมีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน ประชาชนได้อย่างเป็นวงกว้างและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง จะมีการนำผลงานบอร์ดเกมพิชิตโลกเดือดไปเปิดตัวในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2568 เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานร่วมทดลองเล่นและเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการและวิทยากร ที่ร่วมกันผลักดันและให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการสร้างบอร์ดเกมพิชิตโลกเดือด และที่สำคัญขอแสดงความชื่นชมกับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันที่จะแสดงให้เห็นว่า บุคลากรของประเทศไทยมีศักยภาพ และมีพลังในการก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “บอร์ดเกมพิชิตโลกเดือด” ในครั้งนี้ เป็นผลงานจากผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 ทีม โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เกม “Planet SoS” จากทีม บลัฟกับบอส เกมที่จําลองสถานการณ์บทบาทเจ้าของธุรกิจเลือกพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นนักปลูกป่าเพื่อช่วยลดก๊าซ CO2 ในโลก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เกม “The Carbon Pawprints สรรพสัตว์สกัดโลกเดือด” จากทีม Crabear หมีกะปู เกมที่จำลองบทบาทตัวละครสัตว์น่ารักที่เสียบ้านเพราะโลกเดือด เดินทางสร้างเมืองทำภารกิจพิชิตโลกเดือด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เกม “Zero To Eco” เป็นศูนย์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากทีม Tp Team เกมที่จำลองสถานการณ์ หากโลกเรามีเวลาจำกัด อะไรคือตัวชี้วัดว่าเราสามารถทำให้คนหนึ่งคนเป็นนักอนุรักษ์ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เกม “santiearth netzero” จากทีม สันติ เกม “Heat Busters” จากทีม LazzyBread และเกม “CarbonCaisis” จากทีม ขนมลิงกล้วยๆใส่ถ้วยที่มีลิง ซึ่งทั้ง 6 ทีมจะได้รับรางวัลพร้อมโล่รางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท