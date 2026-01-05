สดุดีวีรบุรุษ! ตั้งชื่อ "ฐานปฏิบัติการศราวุฒิ" เชิดชูเกียรติ "ร.อ. ศราวุฒิ" ผู้สละชีพชายแดนศรีสะเกษ

กองพันทหารราบที่ 802 ประกอบพิธีประดับป้ายชื่อ “ฐานปฏิบัติการศราวุฒิ” เพื่อสดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติแก่ ร้อยเอก ศราวุฒิ นามสวัสดิ์ สหายร่วมรบสังกัด ร.8 พัน.1 วีรบุรุษค่ายศรีสองรัก บริเวณแนวรบพระวิหาร ชายแดนไทย–กัมพูชา
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. เพจ “Wassana Nanuam" หรือ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร โพสต์ภาพกองพันทหารราบที่ 802 ประกอบพิธีประดับป้ายชื่อ “ฐานปฏิบัติการศราวุฒิ” เพื่อสดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติแก่ ร้อยเอก ศราวุฒิ นามสวัสดิ์ สหายร่วมรบสังกัด ร.8 พัน.1 วีรบุรุษค่ายศรีสองรัก ผู้สละชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ บริเวณแนวรบพระวิหาร ชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยระบุข้อความว่า “ตั้งชื่อ “ฐานปฏิบัติการ ศราวุฒิ”
สดุดีรำลึก ร้อยเอก ศราวุฒิ นามสวัสดิ์ สหายร่วมรบ ร.8 พัน1 ผู้สละชีพ ปกป้องอธิปไตย แนวรบพระวิหาร
พันโท ธิติพงษ์ หล้าสุพรหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 802 ทำพิธีประดับป้าย “ฐานปฏิบัติการศราวุฒิ” เพื่อสดุดีวีรกรรม และเชิดชูเกียรติแก่ สิบโท ศราวุฒิ นามสวัสดิ์ ทหาร ร.8 พัน.1 วีรบุรุษค่ายศรีสองรัก ผู้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ จากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื่นที่ จ.ศรีสะเกษ ในการรบรอบแรก เมื่อ 26 กค.2568 และทบ. ได้ปูนบำเหน็จ และรับพระราชทานเลื่อนยศเป็นร้อยเอก"