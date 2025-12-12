เปิดภาพ-คลิป ธงชาติไทยปลิวไสวเหนือช่องอานม้า หลังยึดได้ 100% ขณะเขมรยังพยายามยิงสู้

วันนี้(12 ธ.ค.) เมื่อเวลา 18.16 น. ในเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร มีการโพสต์วิดีโอคลิปธงชาติไทยกำลังปลิวไสวอยู๋บริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า พร้อมกับเสียงร้องเพลงชาติของทหารไทย โดยระบุข้อความว่า ทหารไทยประกาศศักดา ยึดช่องอานม้า เนิน 677 ปักธงไทย ร้องเพลงชาติกระหึ่ม!! ท่ามกลางเสียงกระสุนระเบิดเขมร ยังคงยิงตอบโต้
ช่องอานม้า : พันเอกริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า เวลา 17.30 น. 12 ธันวาคม 2558 ทหารไทยเข้าดำเนินกลยุทธ์ เข้าเคลียร์พื้นที่ และ สถาปนาพื้นที่ และปักธงชาติไทย ยึดที่หมายยอดเนิน 677 ได้ 100%