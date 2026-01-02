สดุดี 3 ทหารกล้า! กองทัพบกทำบุญรับปีใหม่-ไว้อาลัยผู้เสียสละกลางสมรภูมิ "ภูมะเขือ"

กองทัพบกเผยแพร่ภาพกิจกรรมทำบุญรับปีใหม่ ณ สมรภูมิภูมะเขือ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลแนวหน้า พร้อมจัดพิธีรำลึกเชิดชูเกียรติ 3 ทหารกล้า นำโดย 'ส.อ. จิรายุส อินทมาน' หลังเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศสุดโศกเศร้าของเพื่อนร่วมรบ
วันนี้ (2 ม.ค.) เพจ “กองทัพบกทันกระแส” ออกมาโพสต์ภาพเกี่ยวกับกิจกรรมทำบุญและไว้อาลัยทหารกล้า ณ ภูมะเขือ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่แนวหน้า
นอกจากการทำบุญรับปีใหม่แล้ว กิจกรรมครั้งนี้ยังมีวาระสำคัญคือการจัดพิธีไว้อาลัยแด่เพื่อนร่วมรบที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ "ภูมะเขือ" ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ โดยในสมรภูมินี้กองทัพได้สูญเสียกำลังพลผู้กล้าไปจำนวน 3 นาย ได้แก่ ส.อ. จิรายุส อินทมาน และเพื่อนทหารอีก 2 นาย