นาทีชีวิต! ตำรวจทางหลวงลุยน้ำท่วมรถตู้หลงทางจมน้ำเกือบมิดคัน ช่วยชีวิต-ทรัพย์สินปลอดภัย 100%

ตำรวจทางหลวงสมุทรสงครามลุยน้ำท่วมหนุนสูง เข้าช่วยเหลือครอบครัวรถตู้หลงทางจนระบบไฟพังมิดล้อใต้สะพานคลองโคน เร่งอพยพผู้โดยสารและกู้ทรัพย์สินปลอดภัยครบ 100% ช่วงวิกฤตน้ำทะเลหนุนสูง
เมื่อวันที่ 3 ม.ค. พ.ต.ต.ศรัณยพงศ์ อ่อนสิงห์ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. พร้อมทีมอาสาตำรวจทางหลวงสมุทรสงคราม เข้าช่วยเหลือรถตู้ KIA หลงทางเข้ามาในจุดที่น้ำทะเลหนุนสูงจนเกือบมิดคันและระบบไฟฟ้าขัดข้อง ที่บริเวณ จุดกลับรถใต้สะพาน กม.72 ถนนพระราม 2 (คลองโคน) จนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
โดยเจ้าหน้าที่รถวิทยุ 210 และทีมอาสาฯ เข้าช่วยเหลือผู้อยู่ในรถและนำทรัพย์สินมีค่าออกมาได้อย่างปลอดภัย 100% พร้อมประสานญาติรับกลับกรุงเทพฯ เรียบร้อย
แนะช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูง โปรดสังเกตป้ายเตือนและเลี่ยงเส้นทางจุดกลับรถที่มีน้ำท่วมขังเพื่อความปลอดภัย