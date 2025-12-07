บ้านแหลมน้ำทะเลหนุน ท่วมถนนสายหลัก กระทบการสัญจร เร่งแจ้งเลี่ยงเส้นคลองโคลน

เพขรบุรี - อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เผชิญน้ำทะเลหนุนสูง ท่วมถนนหลายสาย โดยเฉพาะถนนสายคลองโคลน เส้นทางเศรษฐกิจสำคัญ ทำการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่แนะใช้ถนนเพชรเกษมแทน พร้อมเตือนรถยนต์ไฟฟ้าและรถเล็กหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้( 7 ธ.ค.) ใน พื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนหลายสาย โดยเฉพาะถนนสายคลองโคลน ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอ ทำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้รับผลกระทบ ต้องสัญจรด้วยความยากลำบาก รถบางคันไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้
ระดับน้ำที่ท่วมขังสูง ส่งผลกระทบต่อรถยนต์ขนาดเล็กเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถนนสายคลองโคลนเป็นการชั่วคราว และให้หันไปใช้ถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางเลี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ขณะเดียวกัน ยังมีการแจ้งเตือนเป็นพิเศษไปยังผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าและรถขนาดเล็ก หากไม่มีความจำเป็น ขอให้งดการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากระดับน้ำยังคงทรงตัวสูงจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน และอาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าภายในรถ ทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้