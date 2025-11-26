ทร.ส่ง AWAV ยานเกราะล้อยางสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกไปสงขลา 3 คัน ระดมกำลังช่วยประชาชนพื้นที่เข้าถึงยาก

กองทัพเรือส่ง AWAV ยานเกราะล้อยางสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก เข้าพื้นที่สงขลา 3 คัน ระดมกำลังทุกมิติ ทั้งบก น้ำ อากาศ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
วันที่ 26 พ.ย.พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่า พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้ กองพันรบพิเศษนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธินให้นำกำลังพลและพร้อมยานเกราะล้อยาง AWAV จำนวน 3 คัน เข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่
สำหรับยานเกราะล้อยางแบบ AWAV มีสมรรถนะโดดเด่นในการลุยน้ำและเข้าพื้นที่ยากลำบาก สามารถเคลื่อนที่ท่ามกลางกระแสน้ำแรงได้อย่างมั่นคง มีพลังขับเคลื่อนสูง ยึดเกาะพื้นผิวดี และรองรับการลำเลียงกำลังพล สิ่งของได้จำนวนมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งต่อการเข้าช่วยเหลือประชาชนในจุดที่ยานพาหนะทั่วไปเข้าไม่ถึง
กองทัพเรือขอยืนยันว่าเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ดีที่สุด และจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย