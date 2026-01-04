ไม่ได้ลืม แต่ตั้งใจทิ้ง!" กองกำลังบูรพาแจงปมรถทัพภาค 1 จอดเสียแนวชายแดน ย้ำสั่งสละรถเพื่อรักษาชีวิตกำลังพล

กองกำลังบูรพาออกโรงชี้แจงกรณีรถบรรทุกทัพภาค 1 จอดเสียทิ้งไว้บริเวณหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ยันไม่ได้ลืมแต่ตั้งใจทิ้ง หลังเผชิญสถานการณ์ตึงเครียดขณะรุกคืบวางแนวลวดหนามจนรถพังเสียหาย ย้ำผู้บังคับบัญชาตัดสินใจสั่งสละยานพาหนะทันทีเพื่อรักษาชีวิตกำลังพลเป็นสำคัญ
จากกรณี เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" โพสต์คลิปวิดีโอ รถบรรทุกซึ่งคาดว่าเป็นของกองทัพภาคที่ 1 จอดเสียอยู่ในพื้นที่หนองหญ้าแก้วในตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในลักษณะที่พังไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในจุดเลยแนวลวดหนามป้องกันตนเอง ต่อมามีทหารเขมรเข้ามาพบและต่างถ่ายคลิปทำคอนเทนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้สร้างความดีอกดีใจให้กับประชาชนกัมพูชาเป็นอย่างมาก
ล่าสุด วันนี้ (4 ม.ค.) มีรายงานจากกองกำลังบูรพา ออกมายืนยันว่า "ไม่ได้ลืม แต่ตั้งใจทิ้ง" รถคันนี้ทำหน้าที่ขนลวดหนาม และอุปกรณ์ทำบังเกอร์ ในช่วงที่ไทยรุกคืบ แล้วถูกกัมพูชาตอบโต้อย่างหนัก รถเกิดเสียกลางคัน ขับต่อไม่ได้ ผู้บังคัลบัญชาจึงสั่งให้สละรถ เพื่อรักษาชีวิตกำลังพลทั้งหมด