เผย F-16 หย่อนไข่ถล่มกองบัญชาการยานเกราะกัมพูชา ใกล้ภูเขาพนมเจียราช ห่างชุมชนพนมสำปาวเกือบ 4 กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



วันนี้ (24 ธ.ค.) จากกรณีเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการใส่เป้าหมายในบริเวณหลังภูเขาพนมสำปาว อ.บานัน จ.พระตะบอง ของกัมพูชา เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.ที่ผ่านมา เพจ “Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ” โพสต์ข้อมูลอธิบายว่า เป็นการทิ้งระเบิดกองบัญชาการยานเกราะของกองทัพกัมพูชาใกล้กับพนมสำปาว ซึ่งทางกัมพูชามีการระบุว่าไทยทำการโจมตีทางอากาศใกล้กับพนมสำปาว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพระตะบอง

เมื่อตรวจสอบคลิปและหาพิกัด พบว่าจุดที่ถูกทิ้งระเบิดอยู่ที่ภูเขา ភ្នំជរាជ (พนมเจียราช) ซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นกองบัญชาการยานเกาะหรือ Armored Headquarters ของกองทัพกัมพูชาที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขาลูกนี้

กัมพูชาพยายามที่จะบอกว่าเราทิ้งระเบิดใส่ชุมชนจนประชาชนต้องอพยพ เรื่องจริงคือ สถานที่ที่ทิ้งระเบิดอยู่ห่างจากพนมสำปาวเกือบ 4 กิโลเมตร







