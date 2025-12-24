เขมรวิ่งหนีฝุ่นตลบ!! ทัพอากาศไทยเสิร์ฟ F-16 ทิ้งไข่ถล่มคลังอาวุธกองทัพกัมพูชา

เพจ "Army Military Force" เผยคลิปกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายคลังอาวุธของกองทัพกัมพูชาในพื้นที่ จ.พระตะบอง ด้านประชาชนตื่นตระหนก พากันอพยพวิ่งหนีฝุ่นตลบ
วันนี้ (24 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force" ได้โพสต์วิดีโอขณะกองทัพอากาศไทย ทิ้งระเบิดใส่คลังอาวุธของกองทัพกัมพูชา โดยทางเพจระบุข้อความว่า " เวลา 10:30 น. เครื่องบินรบขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายคลังอาวุธของกองทัพกัมพูชา ในพื้นที่บริเวณหลังภูเขาพนมซ็อมเปา อ.บานัน จ.พระตะบอง"
ต่อมา ทางเพจดังกล่าวได้โพสต์คลิปของชาวกัมพูชาในพื้น ต.พนมซ็อมเปา อ.บานัน จ.พระตะบอง ตื่นตระหนกพากันอพยพหนี หลังกองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 โจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายคลังอาวุธของกองทัพกัมพูชาในพื้นที่บริเวณหลังภูเขาซ็อมเปา