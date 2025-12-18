เสิร์ฟด่วนลูกที่ 2 F-16 หย่อนไข่ลงปอยเปต ศูนย์กลางสแกมเมอร์-คลังอาวุธกัมพูชา

วันนี้ (18 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.11 น.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปการทิ้งระเบิดในพื้นที่เมืองปอยเปต จ.บันทายมีชัยของกัมพูชา ตรงข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นครั้งที่ 2 ของวัน พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน!! F-16 เสิร์ฟไข่ลูกที่ 2 ลงกลางปอยเปต!!!
“เวลา 13.00น. - มีรายงานล่าสุดเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศ ทิ้งระเบิดจำนวน 2 ลูกใส่ตำแหน่งฐานปฏิบัติการทางการทหารกัมพูชาเขตที่ 5 เมืองปอยเปต เป้าหมายการโจมตีครั้งนี้คืออาคารที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ รวมถึงคลังอาวุธของกองกำลังกัมพูชา นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 1 ยังได้ตรวจพบกัมพูชาซ่องสุมกำลังพลและอาวุธบนพื้นที่ดังกล่าวในลักษณะที่คุกคามต่อความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไทย”