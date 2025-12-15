ทภ.1 สรุปสถานการณ์ด้านสระแก้ว เขมรยังยิงเข้าใส่ 3 หมู่บ้าน ฝ่ายไทยโจมตีทางลึก ใช้ F-16 และโดรนถล่มคลังกระสุน-ที่ตั้งยิงอาวุธ

ทัพภาค 1 สรุปสู้รบวันที่ 8 ด้าน จ.สระแก้ว ไทยยังครองบ้านหนองหญ้าแก้ว รุกคุมพื้นที่คลองแผง-บ้านหนองจาน เขมรยังยิงปืนใหญ่ BM-21 ต่อต้าน ไทยใช้ F-16 ทำลายคลังอาวุธเขมร 2 แห่ง และโดรนยิงทำลายที่ตั้งยิงอาวุธได้ 1 แห่ง ขณะคนไทยในปอยเปตยังถูกควบคุมตัวเป็นวันที่ห้า
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น.
กกล.บูรพาปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชาเป็นวันที่แปด โดยยังมีการรบปะทะเพื่อยึดครองพื้นที่ และมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์ และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่โล่งแจ้ง โดยฝ่ายกัมพูชาได้ต่อต้านด้วยการยิง BM-21, ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ฝ่ายเราสามารถยึดครองพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิ และใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชายังคงต่อต้านด้วยการยิง BM-21, ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์ และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่ โดยฝ่ายกัมพูชาได้ต่อต้านด้วยการยิง BM-21, ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิด อย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติการที่สำคัญ : กกล.บูรพาใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ทำการทิ้งระเบิดทำลายที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุนฝ่ายกัมพูชา พื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองจาน จำนวน 1 ที่หมาย นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารจากกองทัพอากาศในการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบิน F-16 ทำลายที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งเป็นคลังอาวุธและกระสุน บริเวณฝั่งตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบของ กกล.บูรพา จำนวน 2 ที่หมาย ได้แก่ พื้นที่ บ.ทมอเชิน ตรงข้าม อ.โคกสูง และพื้นที่ อ.พระเนตรพระ จ.บันเตียเมียนเจย
สำหรับการเตรียมการรับคนไทยจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา กลับเข้าสู่ประเทศ ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศนั้น ปัจจุบันฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิเสธการปล่อยตัวคนไทยกลับประเทศ เป็นวันที่ห้า
ในส่วนกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยวันนี้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมจำนวน 2 นาย สรุปยอดกำลังพลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 68-ปัจจุบัน บาดเจ็บ 52 นาย และเสียชีวิต 3 นาย ประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว ใน 4 อำเภอ ทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 5 พื้นที่ จำนวน 44 ศูนย์ รวม 21,575 คน
กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่าจะยืนหยัดปฏิบัติตามภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ การปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินการภายใต้กฎการปะทะและสิทธิในการป้องกันตนเอง จนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จะยุติ เพื่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ