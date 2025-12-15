ชมผลงานโดรน กกล.บูรพา หย่อนไข่ทำลายฐานยิงอาวุธกัมพูชา ตรงข้ามบ้านหนองจาน

วันนี้ (15 ธ.ค.) เมื่อเวลา 15.55 น. เพจ กองทัพภาคที่ 1 โพสต์วิดีโอคลิปโดรนทิ้งระเบิดทำลายที่ตั้งยิงอาวุธของกัมพูชา พื้นที่บริเวณบ้านโจกเจย จ.บันเตียเมียนเจย ตรงข้ามบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พร้อมระบุข้อความว่า “เมื่อ 15 ธ.ค. 68 เวลาประมาณ 14.40 น. กกล.บูรพาใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ทำการทิ้งระเบิดทำลายที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุนฝ่ายกัมพูชา จนได้รับความเสียหาย พื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองจาน”
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ผลจากปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้ฐานตั้งเครื่องยิงระเบิดของกัมพูชาพังเสียหายทั้งหมด
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้ต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเวลา 14.40 น.ได้ตรวจพบฐานที่ตั้งเครื่องยิงระเบิดของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งมีกำลังพลประจำการอยู่ประมาณ 4-5 นาย จึงได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ทำการทิ้งระเบิดเข้าทำลายเป้าหมายไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้