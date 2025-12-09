ทหารไทยพลีชีพเป็นรายที่ 4 “จ่าโอม” ถูกปืน ปรส.กัมพูชา ณ สมรภูมิช่องอานม้า เนิน 677

ความคืบหน้าสถานการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา ล่าสุดมีรายงานว่าทหารไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 นาย คือ จ่าสิบโท จิระวัฒน์ มุ่งกลาง สังกัด กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (ช.พัน.1 รอ.) ได้เสียชีวิตจากการถูกทหารกัมพูชายิงด้วยปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง (ปรส.) จากบริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า
ทำให้ล่าสุดทหารไทยสละชีพแล้ว 4 นาย โดยเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.เสียชีวิต 1 นาย ได้แก่ จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิด พื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก
และวันที่ 9 ธ.ค. 68 ช่วงเช้า เสียชีวิต 2 นาย ได้แก่ 1. พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ โดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์ และ 2. ส.อ.ชวกร เดชขุนทศ สังกัด กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ (ม.4 พัน.11 รอ.) ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ถูกโดรนทิ้งระเบิดของกัมพูชาขณะเคลื่อนย้ายออกจากบังเกอร์ ณ ฐานบ้านต้นพยุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ