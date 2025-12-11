เขมรยังระดมยิง MB21 ใส่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว-คลองแผง ขวางคนไทยกลับประเทศผ่านด่านคลองลึก

ทภ.1 สรุปสถานการณ์ 11 ธ.ค.ไทยเร่งยึดพื้นที่บ้านคลองแผง-บ้านหนองจาน ส่วนบ้านหนองหญ้าแก้วยึดได้แล้ววางกำลังตามแนวอ้างสิทธิ์ ฝ่ายกัมพูชายังระดมยิง BM21 ใส่ทั้ง 3 จุด แถมกักคนไทยไม่ให้กลับประเทศผ่านด่านคลองลึก
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 11 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ในปัจจุบัน เป็นวันที่ 4 โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา : อยู่ระหว่างดำเนินกลยุทธ์เพื่อยึดพื้นที่ ซึ่งฝ่ายกัมพูชายังระดมยิงต่อฝ่ายเรา ด้วยอาวุธยิง BM-21, ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง : สามารถยึดครองพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.68 โดยวางกำลังตั้งรับตามแนวอ้างสิทธิ์ ซึ่งฝ่ายกัมพูชายังระดมยิงต่อฝ่ายเราด้วยอาวุธยิง BM-21 ประมาณ 40 นัด, ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง : อยู่ระหว่างดำเนินกลยุทธ์เพื่ออยู่ระหว่างยึดพื้นที่ ซึ่งฝ่ายกัมพูชายังระดมยิงต่อ ฝ่ายเรา ด้วยอาวุธยิง BM-21, ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ : วางกำลังคุ้มครองพื้นที่ นอกจากนี้ สถานการณ์บริเวณด่านถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ฝ่ายไทยได้เตรียมการเปิดด่านเพื่อรับคนไทยจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชากลับประเทศ นำเข้าสู่กระบวนการรับตัว และคัดกรองตามขั้นตอน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการคัดแยกและตรวจสอบหลักฐานการเข้า-ออกประเทศตามกฎหมายต่อไป แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชา ในการปล่อยตัวคนไทยกลับเข้าประเทศ อยู่ระหว่างการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่าย
พื้นที่ อ.คลองหาด : วางกำลังคุ้มครองพื้นที่
สำหรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เดิมได้รับบาดเจ็บ
จำนวน 14 คน ซึ่งมีกำลังพลสูญเสียเพิ่มเติม โดยเสียชีวิต จำนวน 2 นาย และได้รับบาดเจ็บจำนวน 20 นาย
สรุปยอดกำลังพลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 - ปัจจุบัน บาดเจ็บ จำนวน 34 นาย และเสียชีวิต จำนวน 2 นาย
กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่าจะยืนหยัดปฏิบัติงานตามภารกิจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ การปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินการภายใต้กฎการปะทะและสิทธิในการป้องกันตนเอง จนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จะยุติเพื่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ