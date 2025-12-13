ทภ.1 สรุปปฏิบัติการทำลายคลังอาวุธ-ระบบสื่อสารกัมพูชาใกล้บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เขมรระดมยิงต้านด้วย BM21-ปืนใหญ่

ทัพภาค 1 สรุปปฏิบัติการ 13 ธ.ค.ทำลายคลังอาวุธ-กระสุน และระบบสื่อสารกัมพูชา ด้านตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน เร่มควบคุมพื้นที่เป้าหมาย ขณะฝ่ายตรงข้ามระดมยิง BM-21 ปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิดต่อเนื่อง
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 13 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น.
กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชาเป็นวันที่ 6 โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา ดำเนินกลยุทธ์และใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่โล่งแจ้ง โดยฝ่ายกัมพูชาได้ต่อต้านด้วยการระดมยิงด้วย BM-21,ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิด
พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ยึดครองพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิ์ และใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชายังคงพยายามต่อต้านด้วยการระดมยิงด้วย BM-21, ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง ดำเนินกลยุทธ์และใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่ โดยฝ่ายกัมพูชาได้ต่อต้านด้วยการระดมยิงด้วย BM-21, ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ได้มีการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศ โดยใช้อากาศยาน ทำลายคลังอาวุธและกระสุน และระบบสื่อสารของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายกัมพูชา ด้านตรงข้ามกับบ้านหนองหญ้าแก้วและบ้านหนองจาน
สำหรับการเตรียมการรับคนไทยจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา กลับเข้าสู่ประเทศ ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศนั้น ปัจจุบันฝ่ายกัมพูชา ยังคงควบคุมตัวไม่ปล่อยตัวกลับ เป็นวันที่ 3
ในส่วนกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยวันนี้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เพิ่มเติมจำนวน 4 นาย สรุปยอดกำลังพลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 - ปัจจุบัน บาดเจ็บ 48 นาย และเสียชีวิต 3 นาย ประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว ใน 4 อำเภอ ทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 5 พื้นที่ จำนวน 43 ศูนย์ รวม 21,903 คน
กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่าจะยืนหยัดปฏิบัติตามภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ การปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินการภายใต้กฎการปะทะและสิทธิในการป้องกันตนเอง จนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จะยุติเพื่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ