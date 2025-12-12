เปิดคลิป F-16 ทิ้งไข่นำวิถีด้วยเลเซอร์ ลงตึกกาสิโนช่องอานม้า จุดปล่อยโดรน-ฐานทหารกัมพูชา

วันนี้(12 ธ.ค.) เมื่อเวลา 18.05 น. ในเฟซบุ๊ก สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม ได้โพสต์วิดีโอคลิป เครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายในกัมพูชา พร้อมข้อความระบุว่า “ความแม่นยำ #ทัพฟ้าไทย #OnTarget”
ด้านเพจ Army Military Force ได้โพสต์คลิปเดียวกัน พร้อมข้อความว่า “เปิดคลิป! เครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์รุ่น GBU-12 Paveway II เข้าใส่เป้าหมายอาคารบ่อนกาสิโนและฐานบัญชาการทางทหารของกัมพูชาในบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าอย่างแม่นยำทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา
“อย่างไรก็ตาม อาคารกาสิโนดังกล่าวถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่สำหรับสะสมกำลังพล และ ปล่อยโดรนเพื่อปฏิบัติการทางทหารโจมตีดินแดนประเทศไทย”