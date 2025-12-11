หลวงพ่อ-ชาวบ้านทุ่มสุดตัว! ช่วยกันจัดเตรียมอาหารส่งเสบียงทหารแนวหน้า

“พระปัญญาวชิรโมลี นพพร” เผยภาพขณะพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันจัดเตรียมอาหารและเสบียงไปมอบให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยหลังสถานการณ์ตึงเครียด
วันนี้ (11 ธ.ค.) เพจ “พระปัญญาวชิรโมลี นพพร” โพสต์ขณะพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันจัดเตรียมอาหารและเสบียงไปมอบให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย ซึ่งกำลังเผชิญสถานการณ์ตึงเครียด โดยระบุข้อความว่า "กลัวซะที่ไหน
ข้าววันละ 10,000 ห่อ หลวงพ่อนึ่งวันละตัน ไข่ไก่วันละ 12,000 ใบ แจ่วบอง 10,000 ถุง หมูยอ 10,000 ชิ้น ขนมปัง 10,000 ชิ้น ทั้งโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนมาช่วยชาติ เพราะยังไงโตขึ้นก็จะไปเป็นกำลังสำคัญในการช่วยชาติ ในเมื่อมีโอกาสชาติย่อมมาก่อน รวมทั้งจิตอาสาตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียมมาเป็นกำลังหลัก โดยกำนันมาเอง เมื่อเห็นว่าช้าตรงนึ่งข้าวจึงขอข้าวสารกลับไปนึ่งที่บ้านให้ชาวบ้านช่วยกันแพกมาส่งหมู่บ้านละพันห่อ ให้หลวงพ่อเบางานลง
ยิ่งมีข่าวบาดเจ็บและสูญเสียยิ่งเร่งเป็นแรงใจให้ทหาร ค่าใช้จ่ายแต่ละวันตกวันละ 2 แสน แต่ถ้าจ่ายแค่นี้แล้วได้เขาพระวิหารเราคืนมานับว่าคุ้มมาก คนมีเงินหมื่นล้านพันล้านยังไม่มีปัญญาจะซื้อคืนมาได้ จ่ายเพียงแค่นี้น่าภูมิใจขนาดไหน
ทหารกล้าของเราจงทำหน้าที่ไป แนวหลังยังร่วมใจส่งให้ทุกวันจนกว่าจะสงบจบเรื่องกัน ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุน ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้"