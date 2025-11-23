"สวัสดิ์” ชี้คุก VIP จีนเทากระทบความมั่นคง ซัดพวกนี้มากกว่าเทาหนุนกวาดล้าง แย้มนำเข้าประชุมกมธ.

“สว.สวัสดิ์” ชี้ "คุก VIP จีนเทา" กระทบความมั่นคงของรัฐ ลั่น คนพวกนี้มากกว่า “เทา” ยันหนุน “รมต.ยุติธรรม-อธ.ราชทัณฑ์” จัดการกวาดล้าง เผย 24 พ.ย.นี้ อาจเอาเข้าที่ประชุม กมธ. ด้วย ขอทำงานคู่ขนานกันไป
วันนี้ (23 พ.ย. 2568) พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีคุก VIP เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ว่า เรื่องนี้ในภาพรวมต้องเรียกว่าเป็นการย่อหย่อนของการบังคับใช้กฎหมาย เป็นความผิดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในบ้านเรา ซึ่งมีข่าวพวกนี้มากมาย เขาเรียกว่า 2 มาตรฐาน คนมีเงินสามารถทำอะไรได้มากกว่าคนไม่มีเงิน ซึ่งกรณีนี้ต้องถือว่ากระทบกระเทือนของความมั่นคงมาก
“คนที่ทำแบบนี้ได้ จะบอกว่าเทา ก็คงมากกว่าเทา คนพวกนี้สามารถใช้อภิสิทธิ์ในบ้านเราได้ โดยที่มีเจ้าหน้าที่ขอรัฐมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือมีการร่วมมือ ถือว่าเป็นการกระทำความผิด ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในสิ่งที่ต้องทำ ผมมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างมาก” พล.อ.สวัสดิ์ กล่าว
พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวต่อว่า การดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ถือเป็นนโยบายที่ดีที่เดินหน้ากวาดล้างสิ่งเหล่านี้ ตนมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จะต้องกำจัดให้รวดเร็ว ถ้าเกิดเรื่องนี้ก่อน จะเกิดเรื่องนี้ทีหลัง หรืออะไรก็ตามแต่ แต่ในภาพรวม เป็นการทำให้ประเทศเสียหาย ดังนั้น ตนเห็นว่าอย่างยิ่งที่ประกาศเดินหน้าดำเนินการแก้ไข ไม่ใช่นั้นจะเสียชื่อเสียงของประเทศเราด้วย
พล.อ.สวัสดิ์ ย้ำว่า ในส่วนของคณะกรรมาธิการ อยู่ในอำนาจในเรื่องของการควบคุมราชการแผ่นดิน ความมั่นคงของรัฐ เราสามารถเรียกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงได้ ให้ข้อเท็จจริง รวมถึงมีข้อเสนอต่างๆไปยังรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของวุฒิสภาที่จะทำงานคู่ขนานกันไปด้วย ซึ่งในวันที่ 24 พ.ย.นี้ จะมีการประชุมในวาระอื่น อาจจะเพิ่มเติมเรื่องนี้เข้าไปด้วย