ระทึก! แผ่นดินไหวแรง 3.2 ลึก 1 กม.ห่างเขื่อนภูมิพลไม่ถึง 50 กิโลเมตร

ตาก - ระทึกกันทั่ว น้ำยิ่งเต็มแทบทุกเขื่อน..เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึกแค่ 1 กม. จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเขื่อนภูมิพล เพียง 48.81 กิโลฯ ขณะที่ กฟผ.ยืนยันไม่กระทบความมั่นคงของตัวเขื่อน
วันนี้ (18 พ.ย.) นายกำฤทธิ์ ใบแย้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.36 น.ที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหว มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก ที่ละติจุด 17.4360 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.5600 องศาตะวันออก ขนาด 3.2 ความลึก 1 กม.
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากเขื่อนภูมิพลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 48.81 กม. ห่างจากเขื่อนแม่จางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 163.61 กม. ห่างจากเขื่อนสิริกิติ์ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 215.68 กม ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 293.63 กม. ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 342.45 กม. ห่างจากเขื่อนรัชชประภา ไปทางทิศเหนือประมาณ 942.53 กม. ห่างจากเขื่อนบางลาง ไปทางทิศเหนือประมาณ 1289.98 กม.
ในส่วนเครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหว เขื่อนภูมิพลตรวจวัดได้ค่าสูงสุด 0.00277 g เขื่อนแม่จางตรวจวัดได้ 0.00122 g เชื่อนสิริกิติ์ตรวจวัดได้ 0.00003 g เขื่อนวชิราลงกรมตรวจวัดได้ 0.00045 g เขื่อนศรีนครินทร์ตรวจวัดได้ 0.00038 g เชื่อนรัชชประภาตรวจวัดได้ 0.00025 g เขื่อนบางลางตรวจวัดได้ 0.0004 g
อย่างไรก็ตาม แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่จาง เขื่อนสิริกิติ์ เชื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เชื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ.ที่ส่วนใหญ่กักเก็บน้ำไว้เกือบเต็มแทบทุกเขื่อน