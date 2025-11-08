“อรรถพล” ติดตามแผนปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สั่งกฟผ. เฝ้าระวังปริมาณน้ำทุกเขื่อนอย่างใกล้ชิด

“ อรรถพล” ลงพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงโรงไฟฟ้า
พลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องที่ 4 ของ กฟผ. เพื่อเสริมความมั่นคงการผลิตไฟฟ้าด้วยและสั่งการให้เฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณน้ำทุกเขื่อนอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ดูงานเขื่อนสิริกิติ์ ว่า ตนได้ติดตามแผนการดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่ 4 ซึ่งกระทรวงพลังงานให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2593 ของไทย โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นโรงไฟฟ้า
ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีความเสถียรที่สุด ต้นทุนต่ำสุด ที่สำคัญตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น โดยใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที
ปัจจุบันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องที่ 4 ใช้งานมานานกว่า 30 ปีและครบอายุการใช้งาน อุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อรักษาความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยต่ออายุโรงไฟฟ้าอีก 30 ปี ใช้งบประมาณในการปรับปรุง 2,088 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติ ครม.ภายในปี 2568 นี้ โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2572
ส่วนสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากไทยได้รับอิทธิพลจากพายุหลายลูกในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณสูงเกือบเต็มความจุเขื่อน ซึ่งเขื่อนสิริกิติ์ในปัจจุบัน มีปริมาณน้ำมากถึง 97% ของความจุเขื่อน จึงได้สั่งการให้ กฟผ. เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
พายุที่อาจจะส่งผลกระทบกับไทยอีกในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสั่งให้ตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อน และบริหารจัดการน้ำไม่ให้ประชาชนใต้เขื่อนได้รับผลกระทบโดยด่วน
“เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ กั้นแม่น้ำน่าน บริเวณ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนภูมิพล สร้างประโยชน์ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำน่านและร่วมกับเขื่อนภูมิพลบรรเทาอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา การวางแผนปรับปรุงเพื่อรักษาความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนสิริกิติ์ นอกจากมีความเสถียร ยังมีต้นทุนที่ต่ำ จึงได้สั่งการให้ กฟผ. เร่งดำเนินการปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 4 ให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งสั่งการให้ กฟผ. ติดตามสถานการณ์พายุที่อาจจะเข้ามาไทยอีกในช่วงนี้ ขอให้ตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนทุกเขื่อนภายใต้การดูแลของกฟผ.”