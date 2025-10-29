”หมอศรีญาดา“ จี้รัฐบาลดันเอ็มโอยูแรร์เอิร์ธเข้าสภา ชี้เข้าข่ายหนังสือสัญญาเสี่ยงกระทบความมั่นคง

”หมอศรีญาดา“ จี้รัฐบาลดันเอ็มโอยูแรร์เอิร์ธ เข้าหารือสภา ชี้เข้าข่ายหนังสือสัญญา หวั่นข้อตกลงปมสำรวจเสี่ยงกระทบความมั่นคง
วันที่ 29 ต.ค.ทพ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอคำชี้แจงจากรัฐบาลและปรึกษาหารือกับประธานสภาฯ ต่อกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) แร่แรร์เอิร์ธ กับสหรัฐอเมริกา ที่สุ่มเสี่ยงต่อการดึงไทยเข้าสู่ความขัดแย้ง และเสียเปรียบในการต่อรองระดับประเทศ อย่างไรก็ดี ในการลงเอ็มโอยูดังกล่าว ต้องเข้าที่ประชุมสภาฯ ก่อนหรือไม่ เพราะเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสาม
ทพ.ศรีญาดา กล่าวต่อว่า ในเอ็มโอยูดังกล่าวมีข้อกังวล ต่อประเด็นที่กำหนดให้มีการส่งเสริมการลงทุน สำรวจ ซึ่งตนกังวลต่อกรณีการสำรวจ เพราะมีขั้นตอนที่ต้องใช้เครื่องบินสแกนพื้นที่ประเทศ เพื่อทำให้เห็นว่าแร่หายากดังกล่าวอยู่ตรงไหน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระทบกับความมั่นคงของประเทศ