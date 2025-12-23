พรรคกล้าธรรมจัดไพรมารี่โหวต เสนอชื่อ “นายกชัย” อดีตนายก อบต.คลองโคน 6 สมัย ลงชิง สส.สมุทรสงคราม เขตเดียว

สมุทรสงคราม – พรรคกล้าธรรมจัดประชุมสมาชิกพรรคตามกระบวนการไพรมารี่โหวต สมุทรสงคราม ซึ่งมีเพียง 1 เขตเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เสนอชื่อ “นายกชัย” จิระ แก้วมณี อดีตนายก อบต.คลองโคน 6 สมัย เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. ชูจุดแข็งนักการเมืองท้องถิ่นฐานแน่น ประสบการณ์ยาวกว่า 28 ปี หวังเป็นกระบอกเสียงคนแม่กลองในสภาฯ
วันนี้( 23 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคกล้าธรรม โดย นายวีระพงษ์ สาริขา ประธานศูนย์ประสานงานพรรคกล้าธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายนพดล วงษ์สวัสดิ์ ตัวแทนศูนย์ประสานงานพรรคฯ ได้จัดประชุมสมาชิกพรรค เพื่อพิจารณาโหวตเฟ้นหาว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสมุทรสงคราม ตามกระบวนการไพรมารี่โหวต
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามมีเพียง 1 เขตเลือกตั้ง โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อว่าที่ผู้สมัคร สส. เพื่อให้สมาชิกพรรคลงมติรับรอง จำนวน 1 ราย คือ นายจิระ แก้วมณี อายุ 59 ปี หรือที่ชาวแม่กลองรู้จักกันในนาม “นายกชัย” อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ซึ่งดำรงตำแหน่งติดต่อกันยาวนานถึง 6 สมัย รวมระยะเวลากว่า 28 ปี (รวมช่วงการบริหารประเทศในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 4 ปี)
ที่ประชุมมีมติ รับรองเป็นเอกฉันท์ โดยพรรคจะนำรายชื่อดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการสรรหาของพรรคตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณารับรองอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนต่อไป
บรรยากาศภายในที่ประชุมเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก สะท้อนถึงฐานมวลชนและเครือข่ายทางการเมืองท้องถิ่นที่เข้มแข็งของ “นายกชัย” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สำหรับ นายจิระ แก้วมณี ถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่คร่ำหวอดในพื้นที่ตำบลคลองโคนมาอย่างยาวนาน ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมอาชีพชาวประมงชายฝั่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลน ตลอดจนการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทในฐานะเจ้าของ “บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
แหล่งข่าวในแวดวงการเมืองท้องถิ่นมองว่า การเสนอชื่อนายจิระเป็นไปตามความคาดหมาย หลังมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ในจังหวัด รวมถึงเครือข่ายผู้นำชุมชน ที่เห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่บุคคลซึ่งมีประสบการณ์ทำงานระดับพื้นที่อย่างยาวนาน จะก้าวสู่เวทีการเมืองระดับชาติ เพื่อเป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ด้าน นายวีระพงษ์ สาริขา กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกนายจิระ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรมในการเสริมทัพด้วยบุคลากรที่มีฐานเสียงท้องถิ่นแข็งแรง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเข้าใจปัญหาปากท้องของประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดขนาดเล็กในภาคกลางตอนล่างอย่างสมุทรสงคราม ซึ่งต้องการผู้แทนที่เข้าถึงประชาชนได้จริง ไม่ใช่เพียงนักการเมืองตามกระแส
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังการประชุม ยังมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาด้านการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว และการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายของพรรคในอนาคตต่อไป