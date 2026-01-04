ทบ.ยันจัดระเบียบพื้นที่ในเขตอธิปไตยไทย จวกเขมรรุกล้ำจนชิน คิดว่าเป็นดินแดนตัวเอง

ทบ.แจงกรณีกัมพูชากล่าวหาไทยยึดครองพื้นที่ ยืนยันเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ในเขตไทย หลังถูกกัมพูชารุกล้ำมาอย่างยาวนาน จนคุ้นชินและเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดินแดนกัมพูชา แม้ไทยประท้วงนับร้อยครั้งตามกลไก MOU43
จากกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงฝ่ายไทย โดยระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนของกัมพูชาใน 4 จังหวัดนั้น เมื่อวันที่ 3 ม.ค.69 พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงว่า "ยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ได้เข้าไปยึดครองพื้นที่ในเขตแดนของกัมพูชา ทุกพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ ล้วนอยู่ในเขตดินแดนประเทศไทย
ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปี ฝ่ายกัมพูชาอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนในแนวตำแหน่งเส้นเขตแดนในหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จึงทำให้ฝ่ายกัมพูชาได้มีการรุกล้ำเขตแดนไทย ด้วยการเข้ามาวางกำลังและตั้งฐานทหาร รวมถึงในบางพื้นที่มีการสนับสนุนให้มีการตั้งอาคารบ้านเรือนและชุมชนพลเรือนรุกล้ำเข้ามาในเขตดินแดนฝั่งไทยหลายจุดหลายพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้เคยยื่นประท้วงฝ่ายกัมพูชามานับร้อยครั้งผ่านกลไก MOU 43"
โฆษกกองทัพบกยืนยันว่า การปฏิบัติของฝ่ายไทยในปัจจุบัน อยู่ในขอบเขตอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน เชื่อว่าฝ่ายกัมพูชาได้ทำการรุกล้ำพื้นที่บางจุดของไทยมาเป็นเวลานาน จนเข้าใจผิดและคุ้นชินคิดไปเองว่าพื้นที่เหล่านี้อยู่ในเขตแดนของกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันฝ่ายกัมพูชายอมรับความจริงว่า พื้นที่ดังกล่าวแท้จริงแล้วคือเขตอธิปไตยของไทย มิใช่ดินแดนของฝ่ายกัมพูชาตามที่กล่าวอ้าง