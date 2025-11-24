กัมพูชาร้องประชาชนหยุดแชร์ข่าวเวียดนามสร้างถนนเชื่อมเกาะ อ้างสถานทูตยันไม่มีการก่อสร้างละเมิดน่านน้ำ

MGR ออนไลน์ - โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการสร้างถนนข้ามทะเลเชื่อมเกาะเตียนหาย จ.อานซยาง ไปยังเกาะฟู้ก๊วก ของเวียดนาม
ข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับโพสต์ล่าสุดที่กำลังส่งต่อกันอย่างแพร่หลายบนโซเชียลมีเดีย ที่ระบุว่าเวียดนามกำลังดำเนินการโครงการสร้างถนนข้ามทะเลเชื่อมเกาะเตียนหาย จ.อานซยาง กับเกาะฟู้ก๊วก เป็นการละเมิดข้อตกลงว่าด้วยน่านน้ำประวัติศาสตร์กัมพูชา-เวียดนาม ปี 2525
โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาชี้แจงว่า ตามที่เอกอัครราชทูตเวียดนามยืนยันและข้อมูลที่ได้รับจากสถานทูตเวียดนามประจำกรุงพนมเปญ ไม่มีโครงการสร้างถนนดังกล่าวที่ละเมิดข้อตกลงระหว่างสองประเทศ ดังที่เผยแพร่กันอยู่บนโซเชียลมีเดีย
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังชี้แจงว่าภาพการก่อสร้างถนนที่เห็นในโพสต์โซเชียลมีเดีย แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างถนนไปยังท่าเรืออเนกประสงค์ของเมืองห่าเตียน ที่อยู่ในเขตแดนของเวียดนาม
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชายังเรียกร้องให้ประชาชนหยุดการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด และส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม.