สาหัสกว่าเจอไทย!สื่อตีเขมรมีปัญหากับอีกชาติเรื่อง'คลองฟูนันเตโช' ต่อหน้าคุยดีแต่'เวียดนาม'ตั้งท่าจัดหนัก

ความตึงเครียดที่โหมกระพือขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชา สืบทอดมรดกมาจากแผนที่ที่ร่างอย่างลวกๆย้อนกลับไปในยุคสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกัมพูชา ในพื้นที่คลองใหญ่ แหลมริมฝั่งของไทยที่มีความยาวราวๆ 48 กิโลเมตร หลายพื้นที่ที่มีความกว้างไม่ถึง 1.6 กิโลเมตร เป็นอุปสรรคขัดขวางกัมพูชาในการเข้าถึงทะเล
ในเหตุสู้รบตามแนวชายแดนเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา กองทัพเรือไทย ภายใต้การยิงสนับสนุนทางเรือ ปัดเป่าความพยายามของกัมพูชาในการยึดการเข้าถึงทะเลข้ามแหลมแผ่นดินแคบๆดังกล่าว แต่ลงไปทางใต้ บริเวณที่มีชายแดนติดกับเวียดนาม เวลานี้กัมพูชากำลังเผชิญปัญหาร้ายแรงกว่ามาก ตามรายงานของ Maritime Executive สื่อด้านขนส่งทางทะเลของสหรัฐฯ
รายงานของ Maritime Executive ระบุว่า กัมพูชา ภายใต้แรงสนับสนุนทางการเงินของจีน ซึ่งจำกัดอยู่ที่ 49% กำลังสร้างคลองฟูนันเตโช เชื่อมแม่น้ำแม่โขงผ่านกัมพูชา ตรงออกสู่อ่าวไทย ใกล้กับท่าเรือสีหนุ เส้นทางดังกล่าวหมายความว่าเรือต่างๆจะไม่จำเป็นต้องล่องผ่านสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในดินแดนของเวียดนามอีกต่อไป เพื่อเข้าถึงทะเลเปิด ที่ผ่านมา เวียดนาม ได้ประโยชน์ทางพาณิชย์จากภูมิศาสตร์การเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากกัมพูชาจำเป็นต้องล่องเรือผ่านดินแดนเวียดนาม และเท่ากับว่านครโฮจิมินห์ กลายเป็นท่าเรือขาเข้าสำหรับเส้นทางสัญจรในแม่น้ำโขงที่เข้าสู่กัมพูชา ธุรกิจนี้จะแย่ลงหากว่าคลองฟูนันเตโชเปิดทำการ
นอกจากนี้แล้วเวียดนามยังกังวลเกี่ยวกับการเบี่ยงกระแสน้ำจากแม่น้ำโขงไปยังคลองฟูนันเตโช ที่จะลดระดับน้ำในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และก่ออันตรายแก่เส้นทางการขนส่งสินค้า
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม เป็นพื้นที่ที่แม่น้ำโขงไหลลงสู่ทะเลจีนใต้และเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีเครือข่ายแม่น้ำสาขามากมาย เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของเวียดนาม และมีเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการประมงเป็นอย่างมาก
Maritime Executive ระบุว่าหลังพยายามประสานงานเจรจามาอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบความล้มเหลวมาตลอด เวลานี้เวียดนามตอบโต้ด้วยการวางแผนสร้างถนนหรือสะพานจากแผ่นดินใหญ่ เชื่อเมืองท่าห่าเตียนกับเกาะฟู้โกว๊ก
รายงานของ Maritime Executive ระบุเวียดนามอ้างว่ากำลังเดินหน้าโครงการนี้ และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2027 อย่างไรก็ตามในขณะที่มีความตั้งใจเช่นนั้น แต่มีเสียงพูดคุยบนสื่อสังคมออนไลน์เวียดนามและภาพถ่ายทางดาวเทียม ที่เผยให้เห็นว่าจนถึงตอนนี้ทางข้ามดังกล่าวยังคงสร้างได้ไม่ยาวนัก และบางทีเวียดนามอาจกำลังรอดูท่าทีและความคืบหน้าเพิ่มเติมของกัมพูชาในโครงการขุดคลองฟูนันเตโช เพื่อจะเร่งรัดโครงการก่อสร้างของตนเองต่อไป
ด้วยการสร้างถนนสะพานใกล้กับปากทางเข้าคลองฟูนันเตโช ทางเวียดนามจะไม่จำกัดการเข้าถึงโดยสิ้นเชิง มันจะเป็นสะพานสำหรับเรืองประมงในทางข้ามดังกล่าว และจะยังคงสามารถเข้าออกคลองฟูนันเตโชได้ แต่มีเพียงเส้นทางเดียวคือผ่านน่านน้ำของกัมพูชาไปยังทางเหนือของเกาะเกาะฟู้โกว๊ก เส้นทางนี้มีความกว้างที่แคบที่สุดเพียง 1.3 กิโลเมตร และเขตแดนทางทะเลดังกล่าวอาจไม่เปิดทางให้กัมพูชาเข้าถึงช่องทางน้ำลึกที่จำเป็นสำหรับเรือเดินสมุทร
Maritime Executive ระบุว่าเวียดนามไม่อยู่ในอารมณ์ประนีประนอมหรือทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับกัมพูชา ภายใต้ร่มเงาของอาเซียน กองทัพเรือของทั้ง 2 ประเทศยังคงแกล้งทำเป็นกำลังมีความสุขกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน โดยเรือลาดตระเวณ P251 ชั้น TP-01 ของเวียดนาม ได้ทำการฝึกซ้อมรบร่วมกับเรือตรวจการณ์ Koh Kras ชั้น Koh Svay ของกองทัพเรือกัมพูชาในเดือนมีนาคมปีนี้ แต่ขณะเดียวกันพบเห็นกองเรือลาดตระเวณของเวียดนามสำแดงสรรพกำลังร่วมกับกองเรือลาดตระเวณอื่นๆอีก 4 ลำของ กองพลที่ 127 แห่งกองทัพเรือเวียดนาม ในพื้นที่เดียวกันเมื่อเดือนที่แล้ว
(ที่มา: Maritime Executive)