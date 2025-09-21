โฆษก ทบ.ย้ำไทยมีสิทธิใช้ กม.กับพลเมืองในเขตอธิปไตย ติงกัมพูชาที่เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลง

กรณีที่ กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ยื่นหนังสือประท้วงไทย ใช้กฎหมายกับพลเมืองกัมพูชา โดยย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยอยู่ในเขตอธิปไตยของตนเองอย่างชัดเจน และฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงมาโดยตลอด
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการณ์ประท้วงและคัดค้านไทย เกี่ยวกับเจตนาในการใช้กฎหมายกับพลเมืองกัมพูชาในหมู่บ้านโจกเจย และหมู่บ้านไปรจัน ตำบลโอเบยเจือน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย โดยระบุว่า ฝ่ายไทยมีสิทธิและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่อยู่ในเขตดินแดนของไทย ซึ่งเป็นหลักการสากล และยืนยันว่า พื้นที่ที่ดำเนินการนั้น อยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทย ไม่ใช่พื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ตามที่กัมพูชาพยายามบิดเบือน
นอกจากนี้ ในทางกลับกัน ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิดหลักการสากลและข้อตกลงต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งการใช้กำลังทหารรุกล้ำอธิปไตย การลักลอบวางทุ่นระเบิด และการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ของไทย โดยที่ผ่านมา ไทยได้ประท้วงการกระทำผิดตามบันทึกความเข้าใจ MOU 2000 ไปแล้วกว่า 500 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการณ์ประท้วงและคัดค้านไทย เกี่ยวกับเจตนาในการใช้กฎหมายกับพลเมืองกัมพูชาในหมู่บ้านโจกเจย และหมู่บ้านไปรจัน ตำบลโอเบยเจือน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย โดยระบุว่า ฝ่ายไทยมีสิทธิและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่อยู่ในเขตดินแดนของไทย ซึ่งเป็นหลักการสากล และยืนยันว่า พื้นที่ที่ดำเนินการนั้น อยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทย ไม่ใช่พื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ตามที่กัมพูชาพยายามบิดเบือน
นอกจากนี้ ในทางกลับกัน ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิดหลักการสากลและข้อตกลงต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งการใช้กำลังทหารรุกล้ำอธิปไตย การลักลอบวางทุ่นระเบิด และการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ของไทย โดยที่ผ่านมา ไทยได้ประท้วงการกระทำผิดตามบันทึกความเข้าใจ MOU 2000 ไปแล้วกว่า 500 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข