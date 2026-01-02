แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่บ้านหนองจานร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านเป็นมื้อแรกหลังยึดพื้นที่คืนได้เบ็ดเสร็จ

สระแก้ว-แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจทหารแนวหน้า พร้อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ยันพื้นที่ปลอดภัยแล้วพร้อมคืนกรรมสิทธิ์ประชาชน
วันนี้ ( 2 ธ.ค.) พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยเป็นการลงพื้นที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะเมื่อวันที่ 8 -27ธ.ค.68 ที่ผ่าน ที่มีการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิง
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนบ้านหนองจาน ที่ได้รับผลกระทบและรับฟังปัญหาพร้อมให้กำลังใจ รวมทั้งมอบผ้าห่ม สิ่งของจำเป็นแก่ชาวบ้าน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจดูแลความมั่นคงของพื้นที่
ก่อนจะร่วมวงรับประทานอาหารเที่ยงกับชาวบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
ด้าน พ.ต.อ. ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ที่้ดินทางพร้อมคณะ ได้กล่าวยืนยันต่อชาวบ้านหนองจานให้มั่นใจว่า กองทัพจะดำเนินการทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อคืนกรรมสิทธิ์ให้กับชาวบ้านอย่างสมบูรณ์
โดยปัจจุบันฝ่ายไทยสามารถครอบครองและควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้ว แต่สถานการณ์ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติเต็มรูปแบบเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการจัดระเบียบพื้นที่และดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม
ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ยังระบุอีกว่าการลงพื้นที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงในครั้งนี้ สะท้อนถึงความห่วงใยของกองทัพที่มีต่อพี่น้องประชาชนชายแดน และเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลความปลอดภัย ควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนบ้านหนองจานสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำประโยชน์บนผืนแผ่นดินของตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน