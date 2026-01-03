เปิดวีรกรรมนายพลรบพิเศษ 1 "ผบ.เด็จ" นำทัพบุกตะลุยสมรภูมิชายแดน กู้ร่าง 2 วีรบุรุษพ้นเนินเดือด

ไม่ใช่แค่สั่งการ...แต่ทำเป็นประจักษ์!" เปิดภาพนาที "ผบ.เด็จ" นายพลนักรบยศพลตรี ลงสมรภูมิแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่ลูกน้อง ลุยดงกระสุนยึดคืนอธิปไตยไทย ณ ปราสาทตาควาย-เนิน 350 พร้อมภารกิจสุดซึ้ง พาร่าง 2 วีรบุรุษผู้เสียสละกลับบ้านอย่างสมเกียรติ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำที่ "ลุยจริง เจ็บจริง" ในวันที่กองทัพถูกตั้งคำถาม
จากกรณี ก่อนหน้านี้ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส. พรรคประชาชน ที่ล่าสุด โดนศาลอาญาสั่งจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา เรื่องจากใช้ใบสด.43 ปลอม ออกมโพสต์ข้อความ
"ถึงวันนี้มีทหารไทยเสียชีวิตแล้ว 24 คน โดยที่ 9 คนเป็นทหารเกณฑ์ พวกเค้าได้รับการฝึกมาน้อย ถึงน้อยมากๆ ประสบการณ์ก็ไม่มี ความสามารถก็น้อยกว่าทหารอาชีพ สวัสดิการเค้าก็ไม่ได้ ค่าตอบแทนรับจริงแค่ เดือนละ 3-4 พันบาท เสียชีวิตไปก็ได้ชดเชยน้อย ทั้งๆที่เรามีทหารอาชีพอยู่ตั้ง 4 แสนคน แล้วทำไมถึงเอาทหารเกณฑ์ไปรบครับ?"
ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ม.ค. เพจ "Army Military Force" เปิดเผยเรื่องราวของพล.ต.เสด็จ อาคะจักร หรือ “ผบ.เด็จ” ผู้บัญชาการพลรบพิเศษที่ 1 ที่ไม่ได้เพียงแค่สั่งการจากแนวหลัง แต่ลงพื้นที่สู้รบจริงในสมรภูมิที่ขึ้นชื่อว่าโหดหินที่สุด โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"นายพลที่ออกรบจริง! พล.ต.เสด็จ อาคะจักร หรือ “ผบ.เด็จ” ผู้บัญชาการพลรบพิเศษที่ 1 ที่นำทัพกำลังพลบุกตะลุยสมรภูมิรบกับทหารกัมพูชาด้วยตนเอง ท่านคือแบบอย่างของผู้นำที่ "ลุยจริง เจ็บจริง นอนกลางดิน กินกลางทรายเคียงบ่าเคียงไหล่ลูกน้องในทุกวินาทีวิกฤต
ตลอดภารกิจเดือดหลายวันในหลายสมรภูมิที่ขึ้นชื่อว่ายากที่สุด ท่านได้นำกำลังพลฝ่าดงกระสุนเข้ายึดคืนพื้นที่อธิปไตยไทยอย่างกล้าหาญ ท่านไม่ได้เพียงแค่สั่งการจากแนวหลัง แต่ลงมือทำให้เห็นเป็นประจักษ์ เพราะท่านคือผู้นำที่ไม่ชอบพูดให้ฟัง...แต่ทำให้ดู แสดงให้เห็นถึงหัวใจของนักรบที่พร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกวินาทีวิกฤต
นอกจากการนำทัพยึดคืนพื้นที่แล้ว อีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ถูกพูดถึงคือการนำร่างของ 2 วีรบุรุษผู้เสียสละ ณ เนิน 350 กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างสมเกียรติ ได้แก่
จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน
พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา"