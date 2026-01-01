ทหารช่างเร่งวางตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม กั้นเขคแดนบ้านหนองจาน ชี้สถานการณ์ยังไม่น่าไว้ใจ

วันนี้(1 ม.ค.69) ทหารจากกองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้เร่งติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว หลังจากยึดคืนพื้นที่ได้จากกัมพูชาตามแนวเส้นปฏิบัติการในแผนที่ 1 ต่อ 50,000 เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน และใช้เป็นจุดสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่
ทั้งนี้ ทหารไทยได้เริ่มวางตู้คอนเทนเนอร์ตามแนวเส้นเขตแดนที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 60 ตู้ ที่มีผู้บริจาคผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง วางติดตั้งก่อน หลังจากนั้นได้ทยอยนำมาติดตั้งเพิ่มเติม
การดำเนินการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่ การเฝ้าระวังสถานการณ์ และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนยังไม่สามารถไว้วางใจได้ โดยตู้คอนเทนเนอร์ถูกใช้เป็นจุดประจำการ จุดพักกำลัง และจุดอำนวยการภารกิจต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ Army Military Force