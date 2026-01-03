xs
จับตา “เป๊ก เศรณี” แชะภาพแนบชิด “บอลลูน พิณทุ์สุดา” มี “อนุทิน” ร่วมเฟรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ “บอลลูน” พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์ ดาราสาวเน็ตไอดอลยุคกลางทศวรรษ 2000 โพสต์ภาพลงเฟซบุ๊ก Pinsuda Tanphairoh
และอินสตาแกรม balloon_balloon เป็นภาพถ่ายคู่แนบชิดสนิทสนมกับ “เป๊ก” เศรณี ชาญวีรกูล บุตรชายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหาดไทย โดยบางภาพมีนายอนุทิน ร่วมเฟรมอยู่ด้วย

โดยระบุเวลาโพสต์คือ 05.32 น.วันที่ 2 ม.ค.2569 สถานที่คือ Rancho Charnvee Country Club Khao Yai ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟของตระกูลชาญวีรกูล พร้อมทั้งแท็กหา pek_c ซึ่งเป็นอินสตาแกรมของนายเศรณีด้วย

ในอินสตาแกรม balloon_balloon “บอลลูน” ยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่า “Happy new year 2026 kaa🥳🎉🎆🥂
PS. เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะ♥️”

ทั้งนี้ การโพสต์ภาพดังกล่าว ทำให้ถูกจบตามองว่าเป็นการเปิดตัวความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ “เป๊ก เศรณี” มีข่าวเลิกราแฟนสาวคนเดิม คือ “เพลง” ชนม์ทิดา อัศวเหม ที่คบกันมานาน 7 ปี















