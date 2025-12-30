นายกฯสวนนักข่าวอิศรา “เขียนเองไม่ใช่หรือ” หลังถูกจี้ถามบริษัทลูกรับงาน กฟภ. 25 ปี ไล่ดูเรื่องปีไหน

"อนุทิน" ย้อนถามนักข่าวอิศรา “คุณเขียนเองไม่ใช่หรือ” หลังถูกจี้ถาม ปมบริษัทลูกชายรับงาน กฟภ. 25 ปี ไล่ไปดูเรื่องเกิดปีไหน
วันนี้ (30ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวว่าบริษัทของนายเศรณี ชาญวีรกูล เป๊ก ไปมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลา 25 ปี ในปี 2564
โดยนายอนุทิน ถามกลับว่า “ปีอะไรครับ” / ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะตอบว่า “ปี 2564” / นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ดูให้ถูก
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าจะไม่ชี้แจงหรือ / นายอนุทิน ตอบว่า ไม่ต้องชี้แจง เพราะไม่ใช่เรื่องของตน ตั้งแต่ปีอะไร ขอให้ไปดูใหม่ เพราะว่าคุณเป็นคนเขียนข่าวเอง และเขียนว่าปี 2561 ก่อนจะถามว่า “แล้วปี 61 ผมเป็นอะไร”