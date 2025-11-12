ย้อนอ่านจดหมาย “เป๊ก เศรณี” ถึง “เพลง ชนม์ทิดา” แม้เคยมีโมเมนต์ขอแต่งงานสุดโรแมนติก

หลังยุติความสัมพันธ์ยาวนานกว่า 7 ปี เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาว ตู่ นันทิดา ออกมายอมรับความรักกับ เป๊ก เศรณี ลูกชายของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล สิ้นสุดลง แต่ยังคงย้อนกลับไปชมความหวานในจดหมายลายมือที่เป๊กเคยเขียนให้เพลงในอดีต
จากกรณีที่ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวของ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ออกมายอมรับว่าความสัมพันธ์กับ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล สิ้นสุดลงหลังคบหากันมานานกว่า 7 ปี แม้ทั้งคู่เคยมีโมเมนต์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกเมื่อปลายปี 2567 ก่อนจะลดสถานะความสัมพันธ์และยุติการวางแผนแต่งงานในช่วงปลายปี 2568
ย้อนกลับไปในรายการ 3 แซ่บ ที่ทั้งคู่เคยร่วมรายการ พิธีกร หนุ่ม กรรชัย และ แอฟ ทักษอร ได้ถาม เป๊ก ว่า “ทำไมถึงรักเพลง?” เป๊กตอบผ่านข้อความลายมือของตัวเองว่า “เพลงสำหรับเป๊กคือทุกสิ่ง ทุกนิสัย การดูแลเอาใจใส่ และพลังบวกตลอดเวลาเกือบ 7 ปีที่เราคบกัน ทำให้เวลาที่มีเพลงอยู่มันดีขึ้น เรียบง่ายและสบาย ขอบคุณที่ดูแลกันมา และสัญญาว่าจะดูแลกันตลอดไป รัก”
ข้อความนี้สะท้อนถึงความรักและความผูกพันที่ทั้งคู่เคยมี แม้ท้ายที่สุดความสัมพันธ์จะต้องสิ้นสุดลง