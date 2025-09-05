“น้องเพลง” ลูก “ตู่ นันทิดา” ขึ้นแท่น ว่าที่ลูกสะใภ้นายกฯ

ภายหลัง “นายอนุทิน ชาญวีรกุล” ชนะแคนดิเดตพรรคเพื่อไทย “นายชัยเกษม นิติสิริ” ด้วยคะแนน 311 ต่อ 152 เสียง ขึ้นแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ของประเทศไทย ทำให้ “น้องเพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ลูกสาว “ตู่ นันทิดา - เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” ขึ้นแท่นว่าที่ลูกสะใภ้นายกฯ ไปด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาแฟนหนุ่มอย่าง “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกุล” ลูกชายคนเล็กของนายอนุทิน ได้คุกเข่าขอน้องเพลงแต่งงานเมื่อปลายปี 67 ที่ผ่านมา หลังคบหาดูใจกันมานานถึง 7 ปี ที่ผ่านมาทั้งคู่อวดโมเมนต์หวานๆ ให้เห็นอยู่เสมอ เรียกว่าจับมือเคียงข้างกันมาตลอด