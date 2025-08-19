"อนุทิน" ปัดสมการใหม่ดึงภท.คืนรบ. ชี้นายกฯเก่ายังอยู่ไม่พูดถึงนายกฯใหม่ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวเป็นสาระ

"เสี่ยหนู" ปัดสมการใหม่ดึงภูมิใจไทยกลับร่วมรัฐบาล บอกนายกฯเก่ายังอยู่ ไม่ขอพูดเรื่องนายกฯใหม่ บอกต่างคนต่างทำหน้าที่ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวเป็นสาระบ้านเมืองก็สงบสุข
วันนี้ (19ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง หากมีอะไรเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรี และมีสมการใหม่ที่อาจดึงพรรคภูมิใจไทย กลับไปร่วมรัฐบาลว่า มีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นหรือไม่ซึ่งนายอนุทินตัดบททันทีว่าไม่มี พร้อมถามกลับว่าสมการแปลว่าอะไร ต้องเท่ากันใช่หรือไม่ พรรคภูมิใจไทยมีแค่ 70 เสียง
เมื่อถามย้ำว่า ในช่วงรัฐบาลนี้ หากมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ภูมิใจไทยจะไม่มีทางไปร่วมแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเก่ายังไม่ไปเลย ยังอยู่ อย่าเพิ่งไปพูดถึงนายกรัฐมนตรีใหม่ และในความเป็นส่วนตัวเราไม่มีอะไรกัน เราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล เขาทำหน้าที่ของเขาเราทำหน้าที่ของเรา เราไม่มีอะไรกัน ไม่นำเรื่องส่วนตัว มาเป็นสาระ มันก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ ขอให้ทุกคนทำตามหน้าที่ก็พอ