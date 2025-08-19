"เสี่ยหนู" ปัดวิจารณ์ย้ายมท.ล้างสายน้ำเงิน ขอชุดใหม่สบายใจไม่เคยโทรหาปลัด-นัดสุมหัวขอทำอะไร

"อนุทิน" ปัดวิจารณ์โยกย้ายมหาดไทย ล้างสายสีน้ำเงิน ขอผู้บริหารชุดใหม่สบายใจไม่เคยโทรหาปลัด-นัดสุมหัวขอทำอะไรให้ โยนถามเขาเองบย้ายรองรับสถานการณ์หากเกิดอุบัติเหตุ ทางการเมืองหรือไม่
วันนี้ (19ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ที่หลายคนมองว่าเป็นการล้างสายสีน้ำเงิน ว่า คำถามเช่นนี้อย่าถามเลย วันนี้เราไม่มีหน้าที่ ในกระทรวงมหาดไทยแล้ว ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานของผู้บริหารชุดใหม่ แต่ถ้าวันไหนได้มีโอกาสกลับเข้าไป บริหารและมีนโยบายอย่างไร ก็คิดว่าคงไม่มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานของเรา แบบนี้ก็แฟร์ๆดีนะ แต่ละคนมีสไตล์การทำงาน ที่ไม่มีทางเหมือนกัน ใครมีนโยบายเช่นไร ก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ และยืนยันว่าไม่มีข้าราชการสายน้ำเงินสายแดง พร้อมย้อนถามว่า พรรคภูมิใจไทยไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือไม่ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องถือว่า เป็นข้าราชการของพี่น้องประชาชน กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ใช้เงินของรัฐ ดังนั้นคำว่าสายน้ำเงิน สายแดงหรือสายอะไรต้องไม่มีแล้ว
"ผมออกมาเนี่ย เจอท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกี่ครั้ง ไปถามดูสิ ผมก็ต้องให้เกียรติ โทรไปเดี๋ยวเขาเดือดร้อน ผมไม่เคยโทรไปหาเขา ดังนั้นต้องเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้ว ต้องสบายใจได้แล้ว ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดใหม่ก็สบายใจได้เลย ไม่เคยมีการพบปะกันแบบตั้งใจมาสุมหัว นัดคุยกันคุณทำแบบนี้ให้ผมได้ไหม เจอกันตามงานไม่เกิน ครึ่งนาทีก็ต้อง แยกย้ายเรารู้บทบาท" นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรองรับสถานการณ์ หากเกิดอุบัติเหตุ ทางการเมือง หลัง 29 ส.ค. หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องไปถามเขา