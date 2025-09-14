หรือข่าวลือจะเป็นจริง! นายกฯ “อนุทิน” เป่าเค้กวันเกิดครบรอบ 59 ปี พร้อมหน้าลูกชาย แต่ไร้เงา “เพลง ชนม์ทิดา”

เมื่อก่อนไม่เคยพลาดสักวันสำคัญ ต้องเห็นภาพร่วมเฟรมเคียงข้างกันเสมอ แต่หลังมีข่าวลือหนาหู และถูกจับตาเรื่องรักสะบั้น ระหว่าง “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” กับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ลูกชายนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ทุกงานไร้เงาของทั้งคู่อยู่เคียงข้าง แม้แต่ล่าสุดที่อนุทินได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมือง น้องเพลงและ “แม่ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย” ก็เงียบกริบ ไร้การแสดงความยินดี
ล่าสุดยิ่งตอกย้ำข่าวลือ หลังจากที่ พรรคภูมิใจไทย ได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 59 ปีให้กับนายกฯ หนู มีพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาร่วมเบิร์ธเดย์ รวมทั้งคนในครอบครัว ทั้งเป๊ก เศรณี , ต้นสน นัยน์ภัค (ลูกชายและลูกสาว) , จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ (ภรรยา) แต่กลับไร้เงาของน้องเพลง ว่าที่สะใภ้นายกฯ ขณะที่ในอินสตาแกรมน้องเพลง กลับลงภาพเจ้าตัวออกกำลังกาย และแพ็กสินค้าส่งลูกค้าเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม น้องเพลง-เป๊ก มีฤกษ์แต่งงานกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ แต่ตอนนี้กลับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ท่ามกลางกระแสข่าวลือมากมาย