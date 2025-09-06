“น้องเพลง ชนม์ทิดา” โพสต์สื่อถึงการเปลี่ยนแปลง หลังถูกจับตา อาจไม่ได้เป็นสะใภ้นายกฯ “อนุทิน” ?

หลังจากที่ “เสี่ยหนู อนุทิน ชาญวีรกูล” ขึ้นแท่นว่าที่นายกฯ คนใหม่ของประเทศไทย ทำหลายคนจับตาว่า “น้องเพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ก็จะได้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่ลูกสะใภ้นายกฯ ด้วยหรือไม่ เพราะเจ้าตัวถูก “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ลูกชายคนเล็กของเสี่ยหนู คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปลายปี 67 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม มีคนจับสังเกตเรื่องความรักของน้องเพลงกับเป๊ก ว่าอยู่ดีๆ โมเมนต์หวานของทั้งคู่ก็หายไปจากอินสตาแกรม ซึ่งในเดือน เม.ย. 68 คือรูปสุดท้ายที่เห็นทั้งคู่ผ่านอินสตาแกรม หลังจากนั้นเป๊กกับน้องเพลงไม่มีการโพสต์ภาพหวานๆ กันเหมือนเคย ทั้งที่เป็นคนคลั่งรักกันทั้งคู่ แต่ก็ยังฟอลโลว์ไอจีกันอยู่ ส่วนรูปคู่ก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม และในวันที่อนุทินนั่งเก้าอี้นายกฯ คนที่ 32 ของประเทศไทย น้องเพลงก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ถึงเรื่องนี้ ขณะที่เป๊กโพสต์รูปคู่คุณพ่อพร้อมอีโมจิหัวใจ
ล่าสุด น้องเพลง โพสต์โปรโมตธุรกิจใหม่ของตนเองที่มีแรงบันดาลใจจาก “พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” ก็ได้โพสต์ข้อความภาษาอังกฤษ สื่อถึงความเปลี่ยนแปลง ด้วยข้อความว่า “Still the same girl, with the same name. Just a different mindset, And a new game - PCA” แปลว่า “ยังคงเป็นผู้หญิงคนเดิม ชื่อเดิม แต่มีทัศนคติที่เปลี่ยนไป และมีเกมใหม่ที่ต้องเล่น” ส่วนจะมีนัยยะเรื่องความรักซ่อนอยู่ด้วยหรือไม่ ต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจง