อยู่เคียงข้างเสมอ “เพลง ชนม์ทิดา” เปิดโมเมนต์หวาน ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิด “เป๊ก เศรณี” ย้อนหลัง

เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่หวานมาก ชนิดที่น้ำตาลยังเรียกพี่เชียวล่ะ สำหรับคู่รักคนดังอย่างและแฟนหนุ่มซึ่งล่าสุดสาวเพลง ชนม์ทิดา ได้ออกมาโพสต์คลิป และภาพสวีตขั้นสุดยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ด้วยแคปชั่นซึ้งว่า“anuary 28, 2024Happiest (Belated) Birthday to My Dearest Pek!!!Another year has gone by. So grateful that we are growing together, physically and spiritually. I wish you a year filled with countless blessings, wealth, and health. May you succeed in everything you put your mind to. I’ll always be right here beside you (like you have always been for me).(สุขสันต์วันเกิด (ย้อนหลัง) นะ เป๊กที่รักที่สุด!!!ผ่านไปอีกปีแล้ว รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่เราเติบโตร่วมกันทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยพระพร ความมั่งคั่ง และสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้สำเร็จทุกประการที่ตั้งใจ ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ (เหมือนที่เธออยู่ข้างฉันเสมอ)#PPGrowOldTogetherP.S Happy Birthday to all the January Kids🤍 Hope you guys love the surprise!"