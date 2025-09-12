xs
xsm
sm
md
lg

“เพลง ชนม์ทิดา” ตอบคำถามแฟนคลับ มูฟออนจากความเศร้ากลับมายิ้มได้ ลั่น “ร้องไห้ให้พอ แล้วกลับมารักตัวเอง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถูกจับตามองเรื่องความรักอย่างหนัก สำหรับ “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” กับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ลูกชายนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ที่ถึงตอนนี้ยังไม่มีคำตอบจากทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรัก ที่เคยหวานมาตลอด 7 ปี

ล่าสุดในสตอรี่ น้องเพลง เปิดให้แฟนคลับได้ถามและตัวเองเข้าไปตอบ โดยมีคำถามหนึ่งที่ดูจะเข้ากับสถานการณ์ของเจ้าตัว โดยเอฟซีถามน้องเพลงว่า “ทำยังไงให้ตัวเองกลับมายิ้มได้อีกครั้งคะ” ซึ่งน้องเพลงตอบว่า “ไม่ต้องเร่งรีบ หรือกดดันตัวเอง one day at a time ร้องให้ให้พอ พักใจให้พอ แล้วกลับมารักตัวเองให้มาก

ทุกคนต่างมีเรื่องทุกข์ใจด้วยกันทั้งนั้น และในวันที่เราล้มลง ก็บอกตัวเองว่านี่เป็นเพียงอุปสรรคอีกครั้งหนึ่ง ที่เราจะก้าวผ่านไปให้ได้ และเชื่อเถอะว่าเราทำได้ What doesn’t kill you makes you stronger สู้ๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ”












“เพลง ชนม์ทิดา” ตอบคำถามแฟนคลับ มูฟออนจากความเศร้ากลับมายิ้มได้ ลั่น “ร้องไห้ให้พอ แล้วกลับมารักตัวเอง”
“เพลง ชนม์ทิดา” ตอบคำถามแฟนคลับ มูฟออนจากความเศร้ากลับมายิ้มได้ ลั่น “ร้องไห้ให้พอ แล้วกลับมารักตัวเอง”
“เพลง ชนม์ทิดา” ตอบคำถามแฟนคลับ มูฟออนจากความเศร้ากลับมายิ้มได้ ลั่น “ร้องไห้ให้พอ แล้วกลับมารักตัวเอง”
“เพลง ชนม์ทิดา” ตอบคำถามแฟนคลับ มูฟออนจากความเศร้ากลับมายิ้มได้ ลั่น “ร้องไห้ให้พอ แล้วกลับมารักตัวเอง”
“เพลง ชนม์ทิดา” ตอบคำถามแฟนคลับ มูฟออนจากความเศร้ากลับมายิ้มได้ ลั่น “ร้องไห้ให้พอ แล้วกลับมารักตัวเอง”
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น