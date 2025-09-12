“เพลง ชนม์ทิดา” ตอบคำถามแฟนคลับ มูฟออนจากความเศร้ากลับมายิ้มได้ ลั่น “ร้องไห้ให้พอ แล้วกลับมารักตัวเอง”

ถูกจับตามองเรื่องความรักอย่างหนัก สำหรับ “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” กับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ลูกชายนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ที่ถึงตอนนี้ยังไม่มีคำตอบจากทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรัก ที่เคยหวานมาตลอด 7 ปี
ล่าสุดในสตอรี่ น้องเพลง เปิดให้แฟนคลับได้ถามและตัวเองเข้าไปตอบ โดยมีคำถามหนึ่งที่ดูจะเข้ากับสถานการณ์ของเจ้าตัว โดยเอฟซีถามน้องเพลงว่า “ทำยังไงให้ตัวเองกลับมายิ้มได้อีกครั้งคะ” ซึ่งน้องเพลงตอบว่า “ไม่ต้องเร่งรีบ หรือกดดันตัวเอง one day at a time ร้องให้ให้พอ พักใจให้พอ แล้วกลับมารักตัวเองให้มาก
ทุกคนต่างมีเรื่องทุกข์ใจด้วยกันทั้งนั้น และในวันที่เราล้มลง ก็บอกตัวเองว่านี่เป็นเพียงอุปสรรคอีกครั้งหนึ่ง ที่เราจะก้าวผ่านไปให้ได้ และเชื่อเถอะว่าเราทำได้ What doesn’t kill you makes you stronger สู้ๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ”