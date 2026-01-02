สดุดีวีรบุรุษชายแดน! "ผู้พันแจ็ค" นำทัพทำบุญรำลึก 3 ทหารกล้าพลีชีพบนภูมะเขือรับวันปีใหม่

เพจ "กองทัพบก ทันกระแส" เผยภาพ "ผู้พันแจ็ค" นำกำลังพลร่วมทำบุญรับปีใหม่และรำลึกถึง 3 ทหารกล้าพลีชีพกลางฐานที่มั่นบนภูมะเขือ
วันนี้ (2 ธ.ค.) เพจ "กองทัพบก ทันกระแส" โพสต์อาลัยแด่ “นักรบภูมะเขือ” โดยระบุข้อความว่า "เห็นหลายคนถามถึง ภูมะเขือ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แอดนำภาพมาให้ชมครับ
ในเช้าวันปีใหม่ 1 ม.ค. 69 พ.ท.จักรกฤษณ์ ขุริรัง (ผู้พันแจ็ค) ได้นำกำลังพลร่วมทำบุญรับปีใหม่ และอาลัยแด่เพื่อนร่วมรบ บนภูมะเขือ ที่แห่งนี้เราต้องเสียเพื่อนร่วมรบไปถึง 3 นาย ขอไว้อาลัยแด่ผู้กล้าทุกๆท่านครับ"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นและอาลัยแด่ทหารผู้กล้าที่ได้สละชีพเพื่อรักษาอธิปไตยไว้อย่างสมเกียรติ เช่น ขอให้ดวงวิญญาณของนักรบผู้กล้าหาญที่เสียสละชีวิตทุกท่านไปสู่สุคติ ,สดุดีวีรบุรุษของไทย ชื่อของท่านจะถูกจารึกด้วยความขอบคุณไว้บนแผ่นดินนี้และในหัวใจคนไทยตลอดไป , ขอบคุณ ทหาร ตชด. ทหารพรานทุกท่านที่ยอมลำบาก ยอมแล้วด้วยชีวิตเพื่อแผ่นดินไทย ขอบคุณครับ