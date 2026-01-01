กัมพูชาทยอยเก็บร่างทหารเสียชีวิตในแนวหน้า เน้น BHQ เมินทหารบ้านสวมอีแตะ

วันที่ 1 ม.ค.2569 เวลา 18.05 น. เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิป ทหารกัมพูชาเข้าเก็บร่างทหารองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน (BHQ) หลังถูกปืนใหญ่ของฝ่ายไทยยิงโจมตี ช่วงก่อนข้อกำหนดหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงตรง ของวันที่ 27 ธันวาคม 2568
มีรายงานแจ้งว่า ทหารกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการเข้าเก็บกู้ร่างกำลังพลในพื้นที่แนวหน้า โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าให้ความสำคัญเฉพาะการกู้ร่างของทหารองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน (BHQ) เท่านั้น ส่วนร่างของทหารบ้านหรือ "ทหารอีแตะ" กลับถูกละเลยและปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่ตามยถากรรม