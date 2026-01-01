“รองณัฐ” ขึ้นปราสาทตาควาย ให้กำลังใจน้องๆ หน้าแนว เยี่ยมทหารบาดเจ็บ พร้อมอวยพรปีใหม่ 2569

เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านม่า ในเฟซบุ๊ก Mammoth S Nutt ของ พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 มีการโพสต์ภาพการลงพื้นที่เยี่ยมทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณปราสาทตาควายและอีกหลายพื้นที่ พร้อมข้อความระบุว่า “ส่งท้ายปี 2568 ผมไปเยี่ยมน้องๆซึ่งต้องฉลองปีใหม่อยู่หน้าแนว นำกำลังใจ สิ่งของเล็กๆน้อยๆ พร้อมคำขอบคุณของคนไทยทั้งชาติไปมอบให้ ไม่มีพวกเราคนไทยอาจไม่มีแผ่นดินให้อยู่ ไม่มีเกียรติให้ภาคภูมิ
“ไปเยี่ยมคนเจ็บที่ยังนอนรักษาตัวฉลองปีใหม่ที่โรงพยาบาล ส่วนหนึ่งที่อาการดีขึ้นกลับไปพักฟื้นที่บ้านรับพลังจากครอบครัว ที่ไหวแล้วเดินกลับไปหาเพื่อนร่วมชีวิตที่หน้าแนว ไม่มีใครอ่อนล้า ถอดใจ มีแต่ความมุ่งมั่นในหน้าที่ เรื่องราวร้ายๆในขวบปีที่ผ่านมาผ่านไป
“เริ่มต้นปีใหม่ 2569… เชื่อว่าเราพบจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเกียรติภูมิของชาติ เรากำลังก้าวเข้าสู่ความศิวิไล อันหมายถึง ความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง ความมีอารยธรรม ความดีงาม ขอเพียงคนไทยรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อ มองประโยชน์ส่วนรวม
“แล้วปีใหม่จะเป็นปีแห่งความศิวิไลของคนทั้งชาติ สวัสดีปีใหม่ 2569 ปีม้าศึกคึกคักครับ”