xs
xsm
sm
md
lg

“รองณัฐ” ขึ้นปราสาทตาควาย ให้กำลังใจน้องๆ หน้าแนว เยี่ยมทหารบาดเจ็บ พร้อมอวยพรปีใหม่ 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านม่า ในเฟซบุ๊ก Mammoth S Nutt ของ พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 มีการโพสต์ภาพการลงพื้นที่เยี่ยมทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณปราสาทตาควายและอีกหลายพื้นที่ พร้อมข้อความระบุว่า “ส่งท้ายปี 2568 ผมไปเยี่ยมน้องๆซึ่งต้องฉลองปีใหม่อยู่หน้าแนว นำกำลังใจ สิ่งของเล็กๆน้อยๆ พร้อมคำขอบคุณของคนไทยทั้งชาติไปมอบให้ ไม่มีพวกเราคนไทยอาจไม่มีแผ่นดินให้อยู่ ไม่มีเกียรติให้ภาคภูมิ

“ไปเยี่ยมคนเจ็บที่ยังนอนรักษาตัวฉลองปีใหม่ที่โรงพยาบาล ส่วนหนึ่งที่อาการดีขึ้นกลับไปพักฟื้นที่บ้านรับพลังจากครอบครัว ที่ไหวแล้วเดินกลับไปหาเพื่อนร่วมชีวิตที่หน้าแนว ไม่มีใครอ่อนล้า ถอดใจ มีแต่ความมุ่งมั่นในหน้าที่ เรื่องราวร้ายๆในขวบปีที่ผ่านมาผ่านไป

“เริ่มต้นปีใหม่ 2569… เชื่อว่าเราพบจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเกียรติภูมิของชาติ เรากำลังก้าวเข้าสู่ความศิวิไล อันหมายถึง ความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง ความมีอารยธรรม ความดีงาม ขอเพียงคนไทยรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อ มองประโยชน์ส่วนรวม

“แล้วปีใหม่จะเป็นปีแห่งความศิวิไลของคนทั้งชาติ สวัสดีปีใหม่ 2569 ปีม้าศึกคึกคักครับ”





















“รองณัฐ” ขึ้นปราสาทตาควาย ให้กำลังใจน้องๆ หน้าแนว เยี่ยมทหารบาดเจ็บ พร้อมอวยพรปีใหม่ 2569
“รองณัฐ” ขึ้นปราสาทตาควาย ให้กำลังใจน้องๆ หน้าแนว เยี่ยมทหารบาดเจ็บ พร้อมอวยพรปีใหม่ 2569
“รองณัฐ” ขึ้นปราสาทตาควาย ให้กำลังใจน้องๆ หน้าแนว เยี่ยมทหารบาดเจ็บ พร้อมอวยพรปีใหม่ 2569
“รองณัฐ” ขึ้นปราสาทตาควาย ให้กำลังใจน้องๆ หน้าแนว เยี่ยมทหารบาดเจ็บ พร้อมอวยพรปีใหม่ 2569
“รองณัฐ” ขึ้นปราสาทตาควาย ให้กำลังใจน้องๆ หน้าแนว เยี่ยมทหารบาดเจ็บ พร้อมอวยพรปีใหม่ 2569
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น