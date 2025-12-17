หน่วยซีลราชสิทธฯ โพสต์ภาพ "อาร์มยุทธบดินทร์" ชี้มีค่ายิ่งกว่าอาร์มทหารกัมพูชา

เพจ "หน่วยซีลราชสิทธฯ" โพสต์ภาพ "อาร์มยุทธบดินทร์" ของทหารไทย ที่สลักข้อความ "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน" พร้อมประกาศกร้าวว่า อาร์มชิ้นเดียวนี้มีค่าและศักดิ์ศรียิ่งกว่าอาร์มทหารกัมพูชาที่กองรวมกันทั้งหมด
วันนี้ (17 ธ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "หน่วยซีลราชสิทธฯ" ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมออนไลน์ โดยเป็นภาพอาร์ม (เครื่องหมายติดแขนเสื้อ) ของทหารไทย ที่มีข้อความสลักอย่างเด่นชัดว่า "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน" พร้อมด้วยคำว่า "ยุทธบดินทร์" อยู่ตรงกลาง
พร้อมกันนี้ ทางเพจยังได้ระบุข้อความประกอบภาพดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาร์มชิ้นนี้ว่า
"อาร์มของทหารกัมพูชาที่สอยมากองเท่าภูเขา ไม่มีค่า เท่าอาร์มยุทธบดินทร์ของทหารไทย แค่เพียงชิ้นเดียว"
โพสต์ดังกล่าวสื่อถึงการให้ความสำคัญและยกย่องเกียรติภูมิของเครื่องหมาย "ยุทธบดินทร์" ของทหารไทยอย่างสูง โดยเปรียบเทียบว่ามีคุณค่าเหนือกว่าอาร์มของทหารกัมพูชาจำนวนมากที่ถูกเก็บรวบรวมไว้