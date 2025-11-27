"หน่วยซีล" ลงพื้นที่ "เขต 8 หาดใหญ่" อพยพผู้ประสบภัย ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลี่คลายลงได้อีกก้าว เมื่อ "หน่วยซีล" กองทัพเรือ ตัดสินใจเข้าพื้นที่ "เขต 8" ซึ่งเป็นจุดวิกฤตที่ก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยและจิตอาสาถูกปาสิ่งของและยิงปืนขู่ โดยภารกิจเร่งด่วนมุ่งเน้นการอพยพกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ตามที่เพจ Thai Navy SEAL Foundation ได้เผยแพร่ภาพปฏิบัติการล่าสุด ท่ามกลางความหวังว่ากำลังสำคัญชุดนี้จะช่วยคลายความตึงเครียดและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างได้อย่างปลอดภัย
จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่า "เขต 8 หาดใหญ่" ยังคงเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิด หลังเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดและอันตรายต่อทีมกู้ภัยและจิตอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการถูกด่าทอ ปาสิ่งของ ไปจนถึงการยิงปืนขู่ จนหลายหน่วยงานต้องชะลอการเข้าพื้นที่
ล่าสุด วันนี้ (27 พ.ย.) ได้มีภาพที่สร้างความอุ่นใจให้กับหลายฝ่าย เมื่อเพจเฟซบุ๊ก "Thai Navy SEAL Foundation" ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ "หน่วยซีล" ของกองทัพเรือ กำลังปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ใน "เขต 8" เพื่อให้ความช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยในพื้นที่วิกฤต ทางเพจได้ระบุข้อความประกอบคลิปว่า
"น่าจะเป็นภาพที่ทุกคนรอคอย จาก เขต 8 หน่วยซีล กองทัพเรือ เข้าพื้นที่อพยพ เด็ก และ ผู้สูงวัย"
การเข้าพื้นที่ของหน่วยซีลในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเสริมกำลังสำคัญ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการมุ่งเน้นช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง อย่างเด็กและผู้สูงอายุ ที่ต้องเผชิญกับสภาพน้ำท่วมสูงและขาดแคลนอาหาร น้ำ และยารักษาโรค
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า สาเหตุของความตึงเครียดในพื้นที่เขต 8 ส่วนหนึ่งมาจากชาวบ้านที่อดอาหารและน้ำมาเป็นเวลานาน ประกอบกับความเข้าใจผิดว่าทีมกู้ภัยไม่ช่วยหรือช่วยไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดการแสดงออกด้วยความไม่พอใจและความรุนแรงตอบโต้เจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของหน่วยซีลซึ่งเป็นกำลังพลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ คาดว่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์และเร่งอพยพประชาชนที่ตกค้างออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างรวดเร็ว