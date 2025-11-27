ทัพเรือส่งรบพิเศษ ซีล รีคอน อีโอดี ประดาน้ำ เสริมช่วยน้ำท่วมสงขลา-หาดใหญ่ 15 ชุด 24 ชม.

ทัพเรือ ระดมหน่วย Seal-Recon นย.-EOD ประดาน้ำ ช่วยชาวสงขลาน้ำท่วม ทั้งกลางวัน-กลางคืน จัดชุดปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือ 15 ชุด ตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้( 27 พ.ย.)พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ชปพ.) ของกองทัพเรือ รวม 15 ชุด จากหน่วยซีล หน่วยลาดตระเวน นาวิกโยธิน Recon และหน่วย EOD นักประดาน้ำ ทร. ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา ทั้งกลางวันและกลางคืน
กองทัพเรือ ดูแลพื้นที่ อ.เมือง อ.จะนะ อ.ระโนด และ อ.สิงหนคร ก่อนจะได้รับกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางเพิ่มอีก 13 ชุด ทำให้สามารถขยายการช่วยเหลือเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤติ โดยจัดกำลัง 10 ชุด เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นลำดับแรก
ภารกิจเร่งด่วนคือ การอพยพผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยง และการลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่เข้าถึงยาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด กองทัพเรือ จะยังคงระดมกำลังทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย