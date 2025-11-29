ทัพเรือภาค 2 ปฏิเสธข่าวลือ "เขต 8" จับหน่วยซีลเรียกค่าไถ่ ย้ำไม่เป็นความจริง วอนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 ยืนยัน “ไม่เป็นความจริง” หลังมีข่าวลือ หน่วยซีลถูกจับเรียกค่าไถ่ในพื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่ วอนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
จากกรณี มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่า “เขต 8 ห้าวสุด จับหน่วยซีลที่แฝงตัวเข้าไป ไว้เป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่ 40,000 บาท”
ล่าสุด วันนี้ (29 พ.ย.) ทางเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 ยืนยัน “ไม่เป็นความจริง” กรุณาอย่าแชร์ต่อ!! จนทำให้มีประชาชนเข้าใจผิด และแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้มีการตรวจสอบไปยังเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า “ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง”
กรุณาอย่าแชร์ต่อและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น“