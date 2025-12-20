xs
xsm
sm
md
lg

ยึดคืนผืนแผ่นดิน! ”แม่ทัพกุ้ง“ จุดธูปไหว้ปราสาทตาควาย พร้อมบอกกล่าวผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทย ขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 20 ธ.ค2568 พล.ท.บุญสินพาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังปราสาทตาควายและเนิน 350 เพื่อไปให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง รวมถึงผ้าห่ม พร้อมไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปในพื้นที่ปราสาทตาควายอีกครั้ง พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้ยึดพื้นที่ดังกล่าวไว้เบ็ดเสร็จ โดยพื้นที่นี้เป็นดินแดนไทยชัดเจน สำหรับ ปราสาทตาควาย จากนี้จะต้องให้กรมศิลปากรเข้ามาสำรวจ เพื่อเตรียมบูรณะ และกองทัพภาคที่ 2 จะกันพื้นที่ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาได้อีก ซึ่งเรื่องนี้ทางกองทัพบกได้มีแผนไว้เรียบร้อยแล้ว

"ผมมีความภาคภูมิใจ และชื่นชมน้องๆทหารกองทัพภาคที่ 2ที่มีความพยายามนำพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยากลำบาก ผมขอสดุดีน้องๆทหารที่พลีชีพหลายท่าน เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย" พล.ท.บุญสิน กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อพล.ท.บุญสิน เดินทางไปถึงในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ได้จุดธูปไหว้ปราสาทตาควาย และแผ่นดินเพื่อเป็นการบอกกล่าวว่า ผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทย และลูกหลานได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ศัตรูขอให้แพ้พ่าย

จากนั้น พล.ท.บุญสิน ได้เข้าไปเยี่ยมน้องๆ ทหารที่อยู่ในที่พัก ซึ่งกำลังทำอาหาร เป็นอาหารอีสาน "ซอยจุ๊" จึงได้พูดคุยให้กำลังใจ และมอบเงินให้ไปซื้ออาหารเพิ่มเติมมากินกันภายในฐาน
























ยึดคืนผืนแผ่นดิน! ”แม่ทัพกุ้ง“ จุดธูปไหว้ปราสาทตาควาย พร้อมบอกกล่าวผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทย ขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ
ยึดคืนผืนแผ่นดิน! ”แม่ทัพกุ้ง“ จุดธูปไหว้ปราสาทตาควาย พร้อมบอกกล่าวผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทย ขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ
ยึดคืนผืนแผ่นดิน! ”แม่ทัพกุ้ง“ จุดธูปไหว้ปราสาทตาควาย พร้อมบอกกล่าวผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทย ขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ
ยึดคืนผืนแผ่นดิน! ”แม่ทัพกุ้ง“ จุดธูปไหว้ปราสาทตาควาย พร้อมบอกกล่าวผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทย ขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ
ยึดคืนผืนแผ่นดิน! ”แม่ทัพกุ้ง“ จุดธูปไหว้ปราสาทตาควาย พร้อมบอกกล่าวผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทย ขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น