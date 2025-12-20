ยึดคืนผืนแผ่นดิน! ”แม่ทัพกุ้ง“ จุดธูปไหว้ปราสาทตาควาย พร้อมบอกกล่าวผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทย ขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 20 ธ.ค2568 พล.ท.บุญสินพาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังปราสาทตาควายและเนิน 350 เพื่อไปให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง รวมถึงผ้าห่ม พร้อมไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปในพื้นที่ปราสาทตาควายอีกครั้ง พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้ยึดพื้นที่ดังกล่าวไว้เบ็ดเสร็จ โดยพื้นที่นี้เป็นดินแดนไทยชัดเจน สำหรับ ปราสาทตาควาย จากนี้จะต้องให้กรมศิลปากรเข้ามาสำรวจ เพื่อเตรียมบูรณะ และกองทัพภาคที่ 2 จะกันพื้นที่ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาได้อีก ซึ่งเรื่องนี้ทางกองทัพบกได้มีแผนไว้เรียบร้อยแล้ว
"ผมมีความภาคภูมิใจ และชื่นชมน้องๆทหารกองทัพภาคที่ 2ที่มีความพยายามนำพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยากลำบาก ผมขอสดุดีน้องๆทหารที่พลีชีพหลายท่าน เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย" พล.ท.บุญสิน กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อพล.ท.บุญสิน เดินทางไปถึงในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ได้จุดธูปไหว้ปราสาทตาควาย และแผ่นดินเพื่อเป็นการบอกกล่าวว่า ผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินไทย และลูกหลานได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ขอให้ปกปักรักษาลูกหลานที่มาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ศัตรูขอให้แพ้พ่าย
จากนั้น พล.ท.บุญสิน ได้เข้าไปเยี่ยมน้องๆ ทหารที่อยู่ในที่พัก ซึ่งกำลังทำอาหาร เป็นอาหารอีสาน "ซอยจุ๊" จึงได้พูดคุยให้กำลังใจ และมอบเงินให้ไปซื้ออาหารเพิ่มเติมมากินกันภายในฐาน