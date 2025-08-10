"หลวงปู่ศิลา" ให้กำลังใจ มทภ.2-กำลังพล ปฏิบัติภารกิจปลอดภัย

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่วัดสวนธรรมปิติ (ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา) ถวายหลวงปู่ศิลา สิริจันโท โดยพิธีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่วัดสวนธรรมปิติ (ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา) บ้านแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งภายในงานมีการทอดผ้าป่าต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้าน
นอกจากนี้ หลวงปู่ศิลา ยังมีการปลุกเสกผ้ายันต์แจกทหารชายแดนด้วย โดยทางหลวงปู่ศิลา ได้ให้กำลังใจ แม่ทัพภาคที่ 2 และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยไทย อยู่ตามแนวชายแดน ขอให้ทางทหารทุกนายแคล้วคลาดปลอดภัย มีกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน
