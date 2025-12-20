ดูชัดๆ ภาพ “แม่ทัพกุ้ง” ลงปราสาทตาควาย-เนิน 350 ตรวจสภาพพื้นที่ พร้อมเชิดชูเกียรติทหารกล้า

“แม่ทัพกุ้ง” เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ปราสาทตาควาย-เนิน 350 ตรวจสภาพพื้นที่หลังทหารไทยยึดคืนสำเร็จ เชิดชูเกียรติทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ยืนยันกองทัพจะดูแลและเคียงข้างกำลังพลทุกคน
วันนี้(20 ธ.ค.) เมื่อเวลา 19.52 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์ภาพ พลโท บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ปราสาทตาควาย และเนิน 350 หลังจากทหารไทยสามารถควบคุมพื้นที่ได้ครบตามเป้าหมายแล้ว พร้อมระบุข้อความว่า “คืนอธิปไตยไทยสู่มาตุภูมิ! พลโท บุญสิน พาดกลาง ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางลงพื้นที่หน้าแนวรบ ณ ปราสาทตาควาย และเนิน 350 อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจสภาพพื้นที่จริงหลังถูกใช้เป็นฐานที่มั่นในการสู้รบ พร้อมเชิดชูเกียรติทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จนสามารถผลักดันผู้รุกรานและยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จ
“ในการนี้ พลโท บุญสิน ได้มอบขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่านักรบไทย โดยย้ำว่า "ความเสียสละของพวกท่าน จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้ปกป้องแผ่นดิน" พร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยจะดูแลและยืนเคียงข้างกำลังพลทุกคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างถึงที่สุด เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติให้คงอยู่สืบไป”